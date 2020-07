Program odložených her v Tokiu zůstane v roce 2021 takřka totožný

14:44 , aktualizováno 14:44

Přeložené olympijské hry v Tokiu budou mít v roce 2021 téměř identický program, jaký byl naplánován na letošek, a budou se odehrávat na stejných sportovištích. Organizátoři her to potvrdili na zasedání Mezinárodního olympijského výboru, které kvůli koronavirové krizi, jež způsobila i přeložení OH na příští rok, probíhá online.