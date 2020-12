Pořadatelé tokijských her vyzývají k bezpečnému chování v olympijské vesnici

Olympijská vesnice příští rok v létě nebude místem setkávání a čilých sociálních kontaktů, jako to bývalo na olympijských hrách v minulosti. Pořadatelé chtějí z tohoto zázemí pro sportovce udělat nejbezpečnější místo v Tokiu, pokud jde o ochranu před nemocí covid-19.

Po závodech ale může obezřetnost účastníků klesat. „Pro spoustu sportovců jsou olympijské a paralympijské hry vrcholem kariéry. Drží motivaci, dokud nepřijdou na řadu, ale jakmile mají po soutěži a vrátí se do olympijské vesnice, mohou trochu polevit. Je důležité dodržovat pravidla nejen pro jejich vlastní bezpečnost, ale pro bezpečnost všech ostatních sportovců, kteří čekají na své závody,“ uvedla sportovní ředitelka organizačního výboru Mikako Kotaniová.

Sportovci budou muset před příletem do Japonska doložit negativní test na koronavirus a na místě budou každý čtvrtý až pátý den testováni. To má přispět k jejich pocitu bezpečí. Omezená zřejmě bude délka pobytu v olympijské vesnici a možnost opuštění areálu.

„Vypadá to, že sportovci budou zavření v olympijské vesnici. Budou moci přijet deset dní předem kvůli aklimatizaci a dva dny po své soutěži budou muset zmizet. S tím, že asi nebudou moci ani do města,“ řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) a šéf mise Martin Doktor, když vystoupil na on-line lékařském sympoziu ČOV.

Omezený pohyb mezi olympijskou vesnicí a vnějším světem by českému týmu způsobil komplikace. „Nevíme, jak budou fungovat návštěvy a podobně. Nevíme, jestli sportovci budou moci ven. To by pro nás bylo velice složité, protože část našeho servisu máme mimo olympijskou vesnici. Zatím nevíme, jak to bude fungovat,“ uvedl Doktor.

Mezinárodní olympijský výbor by měl konkrétní scénáře průběhu olympijských her včetně pravidel pro olympijskou vesnici zveřejnit během prosince.