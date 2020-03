KOMENTÁŘ: Olympijská škatulata jako konec chaosu? Ne, začátek

dnes 12:00

Je navýsost správně, že se olympiáda nebude konat v původním termínu. Kvůli bezpečnosti - i symbolice. Nešlo by o hry jednoty, ale jakéhosi koronavirového apartheidu, který by účastníky nemilosrdně rozškatulkoval na zdravější a nemocnější, na lépe a hůře připravené, na občany šťastnějších a nešťastnějších zemí. Zároveň to ale neznamená, že chaos skončil. Naopak, právě začíná.