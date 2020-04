Konání her v Tokiu nezávisí na objevu vakcíny, tvrdí Coates z MOV

„Podle doporučení od WHO můžeme pokračovat v plánování na tento termín a přesně to děláme. Nijak to nezávisí na vakcíně,“ řekl Coates agentuře AAP. „Bylo by hezké ji mít. Ale my se samozřejmě dál budeme řídit pokyny WHO a japonských zdravotních úřadů, protože zdraví a blaho sportovců a dalších účastníků her je pro nás prioritou,“ dodal.



Japonská vláda a Mezinárodní olympijský výbor se před měsícem dohodly na přeložení OH v Tokiu na příští léto. Japonští organizátoři, kteří už za přípravu her utratili 13 miliard dolarů, několikrát zdůraznili, že 23. července až 8. srpna 2021 je nejzazší termín pořádání her. Pokud by se OH za rok v létě konat nemohly, musely by být zrušeny.

Tento týden to zopakoval šéf organizačního výboru Joširo Mori. Premiér Šinzo Abé dnes v parlamentu prohlásil, že pokud nebude pandemie koronaviru pod kontrolou, nebude možné hry uspořádat.