Pinkání o zeď, běh v roušce a dítě počká. Jak se mění olympijské plány

Olympiáda a pak miminko? Zrušeno, odloženo Atypický žižkovský byt Markéty Nausch Slukové zůstává opuštěný. Úspěšná plážová volejbalistka pobývá se svým manželem a trenérem Simonem v Los Angeles, kde probíhala její příprava na olympiádu v Tokiu. Když se ve středu ráno v americkém velkoměstě probudila, dostala se k ní s několikahodinovým zpožděním oproti českým sportovním kolegům žhavá novinka: hry v Japonsku jsou kvůli pandemii koronaviru o rok odloženy. „Musím přiznat, že to pro mě nebyl šok. Vnímám to tak, že se nacházíme v celosvětové krizi a trvat na tom, aby se olympiáda konala v původním termínu, to by opravdu nebylo rozumné,“ smířila se Nausch Sluková s očekávanou informací. Markéta Nausch Sluková zasahuje v poli na turnaji Světového okruhu v Ostravě. Byla to ona, kdo Čechy před lety naučil vnímat beachvolejbal. Společně s Kristýnou Kolocovou vytvořily progresivní pár pohledných dívek, proslavily značku Kiki a Maki, sbíraly oslnivé úspěchy. Jejich rozchod byl později málem národní tragedií. Kolocová už kariéru uzavřela, do jména si přidala příjmení Hoidarová a s manželem vychovává prvního potomka. I Sluková se vdala, vzala si dlouholetého kouče a vytvořila nový tandem s Barborou Hermannovou. Letos v létě mohla jejich spolupráce v Tokiu vyvrcholit. A pak... „Měla jsem v plánu založit rodinu,“ prozradila přes oceán volejbalistka, která několikrát mezi sportovkyněmi ovládla různé ankety o královnu krásy. „Trochu to vstřebávám. V tomhle směru je to velká čára přes rozpočet, v hlavě s tím bojuju. Jsem člověk, který má rád nějaký plán a vizi, ale najednou je to ze dne na den všechno jinak.“ Plány na miminko jdou tedy zatím k ledu, nebo možná k písku, který Nausch Slukovou provází životem. „Tokio bych strašně chtěla. A pokud to znamená, že všechny plány odložím o rok, tak to tak bude,“ rozhodla se bleskově.