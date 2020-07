Sport v časech covidu: Jak se pro něj shání peníze? A přežije bez Tokia?

12:00 , aktualizováno 12:00

Vypadá to jako neřešitelný rébus: pokud mají sportovci ve sponzorských smlouvách povinnost být vidět, jak ji mají plnit ve chvíli, kdy se nekonají žádné závody, ba dokonce ani olympiáda? Ale jít to musí. Jen jinak než dřív. „Vymýšleli jsme způsoby, jak to partnerům sportovců nahradit, jak udržet jejich hodnotu,“ líčí Petr Hercík, výkonný ředitel Sport Investu.