V Tokiu už jsou obří olympijské kruhy, za týden začne odpočítávání

Zvětšit fotografii Lidé sledují obří olympijské kruhy v Tokiu. | foto: AP

dnes 10:27

Do Tokia dorazily obří olympijské kruhy. Budou postaveny v zálivu, u nějž leží řada olympijských sportovišť. Za týden u nich začne odpočítávání půl roku do startu OH. Pořadatelé pro tuto příležitost připravili ceremoniál včetně ohňostroje.

Pět propojených kruhů, které jsou nejznámějším olympijským symbolem, v tomto provedení měří 15,3 metru na výšku a 32,6 metru na délku. „Rozhodli jsme se je instalovat nyní, protože jsme chtěli, aby to bylo to první, co v olympijském roce uděláme,“ řekl Keniči Kimura, olympijský zástupce v tokijské vládě. Kruhy budou přímo v Odaiba Marine Parku, kde se bude v létě bojovat o olympijské medaile v triatlonu a dálkovém plavání. Je to fotogenická lokalita, protože za vodou jsou k vidění mrakodrapy a visutý most Rainbow Bridge. Olympijské hry v Tokiu se uskuteční od 24. července do 9. srpna. Obří kruhy pak nahradí symbol paralympijských her, které v japonské metropoli začnou 25. srpna.