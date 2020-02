Pět měsíců do Tokia. Kdo budou největší české naděje?

1. Krpálkův útok na obhajobu v kolébce juda

Před čtyřmi lety v Riu jako jediný z české výpravy ukořistil zlatou medaili. A mezi největší naděje bude judista Lukáš Krpálek patřit i letos v Tokiu. Právě v japonské metropoli se v loňském roce stal světovým šampionem v nejtěžší váhové kategorii, ve finále si poradil s domácím Hisajošim Harasawou.



„Vyhrát rok před olympiádou mistrovství světa, to chce velkou odvahu. Všichni si na mě budou dávat bacha, všichni se na mě budou maximálně připravovat,“ prohlašoval Krpálek na galavečeru ankety Sportovec roku.

„Bude to těžké, ale já mám rád výzvy, jen tak můžu dosahovat nejlepších výkonů. Jestli se ostatní budou připravovat na 100 procent, já se budu připravovat na 200 procent. Budu chtít olympijskou medaili zase přivézt domů, i když očekávání budou obrovská,“ uvědomuje si.

Boje v nejtěžší váhové kategorii nad sto kilogramů se na hrách v Tokiu uskuteční v pátek 31. července.

2. Kvitová a Strýcová rozhodně ano, Plíšková uvidí

Velmoc ženského tenisu jménem Česká republika bude mít v Tokiu čtyři místa pro dvouhru a dvě pro debl. K účasti potřebují hráčky umístění na žebříčku ve dvouhře k 8. červnu (nejlepších 56 při zachování omezení čtyř na jednu zemi) a požadované starty ve Fed Cupu.

Přestože medaile z olympijských her v hierarchii tenisových úspěchů nepatří nejvýše, Češky s účastí v Tokiu vesměs počítají. Petra Kvitová, v Riu bronzová ve dvouhře, se netají nejvyššími ambicemi, Barbora Strýcová zase na minulých hrách ukořistila třetí místo v deblu.

Petra Kvitová i Barbora Strýcová vybojovaly na minulých hrách v Riu bronz.

„Olympiáda má pro mě mimořádné kouzlo a představuje obrovskou motivaci, dostala bych se na ni už potřetí - po Aténách a Riu,“ řekla Strýcová na lednovém Australian Open.



I členky nastupující generace Markéta Vondroušová a Karolína Muchová by účast pod pěti kruhy přijaly. Pro čtyřhru se nabízí osvědčený pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková.

Nejskeptičtěji se zatím k tokijské misi staví světová dvojka Karolína Plíšková, která absentovala už v Riu. „Olympiáda pro mě není největším lákadlem,“ přiznala na grandslamu v Melbourne. „Zatím si ale myslím, že asi pojedu. Lidi okolo mě jsou pro, já jediná spíš proti. Ale nerada bych jednou litovala. Uvidím podle aktuálních pocitů, až se olympiáda přiblíží,“ poodhalila.

Program soutěží v tenise je v Tokiu rozprostřen do devíti dnů, finále dvouhry žen proběhne v sobotu 1. srpna.

3. Prskavec získal v Riu bronz, zamíří v Tokiu ještě výše?

Stejně jako Krpálek se v předolympijské sezoně mistrem světa stal také kajakář Jiří Prskavec. Pokud projde velmi náročnou národní kvalifikací a získá místo jediného českého zástupce na hrách, bude v Tokiu patřit do nejužšího kruhu favoritů.

Kajakář Jiří Prskavec se raduje z vítězství na mistrovství světa ve španělském Seu d'Urgell.

„Tímhle závodem nominace teprve začala, ale je to super vstup,“ vyprávěl loni v září po zlaté jízdě na šampionátu ve Španělsku.



Prskavec, který před čtyřmi lety v Riu slavil bronz, měl možnost si olympijskou trať vyzkoušet v rámci tréninkového kempu loni v prosinci a příliš se mu, stejně jako ostatním závodníkům, nepozdávala.



„Trať je proměnlivá, téměř všude rozhoduje náhoda. Pokud se na ní pojede olympiáda, pravděpodobně to nebude fér závod,“ uvedl český reprezentant. Pořadatelé her však mohou trať ještě upravit.

Semifinálové i finálové jízdy kajaku K1 jsou na programu v pátek 31. července.

4. Dvacetiletý střelec Nepejchal = další kandidát na zlato

V sedmnácti letech si v Brazílii odbyl olympijskou premiéru, tehdy byl druhým nejmladším členem české výpravy. O čtyři roky později už bude sportovní střelec Filip Nepejchal patřit mezi adepty na medaile, vždyť ve své disciplíně libovolné malorážce 3x40 ovládl loňskou anketu „Golden Target“ Mezinárodní střelecké sportovní federace ISSF.

K tomuto ocenění dopomohly Nepejchalovi zejména dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy seniorů, dva bronzy z Evropských her v Minsku a vítězství na finále Světového poháru v libovolné malorážce 3x40 ran.

Český střelec Filip Nepejchal na evropských hrách v Minsku.

„Získat jedno z ocenění pro nejlepšího střelce světa je nádherná věc. Když jsem se střelbou začínal, nenapadlo mě, že bych ve dvaceti letech mohl být ve své disciplíně nejlepší na světě, i když je to jen anketa,“ radoval se.



Byť má pro něj vítězství v anketě velkou váhu, upíná pozornost k ještě blyštivějšímu cíli - olympijským hrám. Právě kvůli přípravě na Tokio nemohl v polovině prosince sám převzít cenu.

„Je mi líto, že jsem na tak významné akci nemohl být osobně, ale zahájili jsme přípravu na olympiádu v Tokiu, které věnuji maximální pozornost. Olympiáda má pro mě absolutní prioritu,“ zdůraznil.

Šanci zúročit trénink dostane v Japonsku v pondělí 3. srpna.

5. Neomylný šampion ve skeetu Nýdrle nemá účast jistou

Suverénním počinem, když ve finále trefil všech šedesát ran, dobyl Tomáš Nýdrle loni v červenci titul mistra světa. Úspěch v italském Lonatu mu však účast v Tokiu, kde by opět platil za velkého favorita, nezajistil. Pokud tedy český skeetař chce závodit pod pěti kruhy a pomýšlet na olympijskou medaili, musí uspět na květnovém mistrovství Evropy.

Tomáš Nýdrle vybojoval na Evropských hrách v Minsku první individuální medaili z velké akce v kariéře, stříbro.

„Místo na hrách už si vystřílel Jakub Tomeček, takže máme jistotu, že český skeet bude v Tokiu zastoupen. Věřím, že se to povede i mně. Navíc v trapu vítězstvím na Evropských hrách jedno místo vystřílel David Kostelecký a je velká naděje, že ho vystřílí i Jirka Lipták. Kdybychom do Tokia jeli čtyři, byl by to pěkný úspěch, tohle se nám už dlouho nepovedlo,“ přemítá Nýdrle.



Pokud mu účast na hrách klapne, bude střílet v pondělí 27. července.

6. Premiéra lezení v netradičním formátu i s Ondrou

Premiéru pod pěti kruhy letos zažije sportovní lezení. A Česko má v tomto odvětví velkou hvězdu, trojnásobného mistra světa Adama Ondru. Na 26letého reprezentanta ovšem v Tokiu čeká závodění v netradičním formátu.

Zatímco na světovém šampionátu se bojuje o medaile zvlášť v lezení na obtížnost, boulderingu a lezení na rychlost, v japonské metropoli se bude soutěžit v kombinaci všech tří disciplín o jednu sadu cenných kovů.

Adam Ondra během olympijské kvalifikace v Toulouse

„I když naprostá většina lezců tuto kombinaci kritizuje, neznamená to, že by se o olympiádu nezajímali,“ říká Ondra, který se ve Světovém poháru a na vrcholných akcích věnuje především lezení na obtížnost a boulderingu.



„I proto se připravuju úplně jinak, než kdyby šlo o normální sezonu,“ vyprávěl na přelomu roku. „Teď se měsíc soustředím pouze na lezení na rychlost, moji nejslabší disciplínu v olympijské kombinaci, což bych rozhodně nedělal, kdyby nebylo blížící se olympiády.“

První finále v olympijské historii lezení se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna.

7. Loučení oštěpařky Špotákové

V Tokiu se uzavře báječná kariéra oštěpařky Barbory Špotákové. Olympijská vítězka z Pekingu a Londýna se po narození druhého potomka vrátila právě s vidinou letošních her, dál už pokračovat nebude.

V Londýně 2012 i Pekingu 2008 slavila Špotáková zlato. Co ukáže v Tokiu 2020?

„Na dalším mistrovství světa v Eugene 2021 už stoprocentně nebudu. Ještě tokijská olympiáda a konec,“ uvedla 38letá závodnice loni na MS v Kataru.



Šampionát se jí nevyvedl, skončila devátá. „Prostě to nevyšlo. Ale Dauhá bylo stále jen zastávkou na cestě do Tokia, do mého vysněného posledního olympijského finále, o kterém mluvím od chvíle, kdy jsem se po druhém dítěti pustila do té dřiny,“ zdůraznila Špotáková.

Na vrcholné akce se umí připravit skvěle, vždyť vedle dvou olympijských prvenství vybojovala i tři tituly mistryně světa a stále drží světový rekord. Je zvyklá sbírat hlavně první místa. Jestli to potvrdí i v Japonsku, se sportovní svět dozví v pátek 7. srpna.

8. Kanoisté Dostál a Fuksa varují před větrem a rybami

Olympijské stříbro z kilometru a bronz ze čtyřkajaku na stejné trati bude v Tokiu obhajovat Josef Dostál. „I když bude foukat vítr, mohlo by to být regulérní závodiště,“ poznamenal na adresu tokijského sportoviště loni v září.



Kajakář Josef Dostál

„Nedělají se moc velké vlny, to by mohla být hlavní podmínka pro úspěch a neúspěch olympiády. Nejsou tu ani chaluhy jako v Riu, které se mohou chytit na kormidlo. Jen mě zaujala spousta ryb, které skáčou vysoko z vody. Bylo by nepříjemné, kdyby mi taková ryba dala facku před cílem. I když na druhou stranu by mě to mohlo probrat z mrákot,“ vyprávěl.

Po medailích může pošilhávat i Martin Fuksa. „Hrozně si přípravu na olympiádu užívám. Je to obrovská motivace,“ svěřil se na začátku prosince.

Kajakář Martin Fuksa

„První dva dny foukalo hezky do zad zprava. Při závodech se to otočilo, trochu pršelo, foukalo proti zleva. Takže odjíždím s pocitem, že to tu může být jakékoli. Buď při mně bude stát štěstí, nebo ne. Ale věřím, že to bude dobré,“ doufal Fuksa po prvním seznámení s kanálem. V Japonsku se nejspíše představí i v deblkanoi s bratrem Petrem.

Medaile z rychlostní kanoistiky se budou rozdělovat od 4. do 8. července.

9. Skifař Synek zkusí zaútočit na chybějící zlato

Dvě olympijská stříbra a bronz má ve sbírce skifař Ondřej Synek. Tak co letos přidat kov nejcennější? Pětinásobný mistr světa se sice z loňského šampionátu v Ottensheimu poprvé od roku 2005 vrátil bez medaile, přesto do Tokia vyrazí závodit s velkou chutí.

Naposledy v Riu získal skifař Synek bronz, předtím v Londýně i Pekingu stříbro.

„Byl jsem tam jen dva dny na rychlou obhlídku závodiště a města. A mají to všechno dokonale připravené. Už se tam moc těším. Doufám, že to bude perfektní olympiáda,“ těšil se Synek loni v listopadu při představování kolekce české výpravy.



Jestli se mu podaří získat po stříbrech z Pekingu a Londýna a bronzu z Ria medaili i v Tokiu, bude jasné v pátek 31. července.

10. Projdou basketbalisté obtížnou kvalifikací?

Na hrách v Riu nemělo Česko žádné zastoupení v týmových soutěžích. S ohledem na možnou účast v Tokiu připadají v úvahu zejména basketbalisté, kteří na loňském mistrovství světa v Číně obsadili skvělou šestou pozici. Na výběr trenéra Ronena Ginzburga ale čeká velmi náročná kvalifikace.

Čeští basketbalisté vybojovali na mistrovství světa v Číně historickou šestou příčku.

Čeští reprezentanti se ve skupině ve Victorii utkají s Tureckem a Uruguayí, první dva celky postoupí do semifinále, kde je doplní týmy ze druhé skupiny tvořené Kanadou, Řeckem a Čínou. Účast v Tokiu si zajistí jen celkový vítěz.



„Už jsme předvedli, že můžeme hrát proti každému a taky můžeme každého porazit,“ věří izraelský šéf reprezentační lavičky. „Jasně, nejsme favorité. Na druhou stranu půjde jen o jeden týden v červnu. K postupu musíte posbírat tři až čtyři výhry.“

Basketbalový turnaj pod pěti kruhy vypukne 26. července a potrvá až do konce her. Jestli v něm budou startovat i Češi, se rozhodne na konci června.