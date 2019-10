Proč Sapporo? Kdo to rozhodl? Tokio nechce přijít o olympijský maraton

Právě kvůli horku přišel Mezinárodní olympijský výbor (MOV) minulý týden s nečekaným návrhem přesunout atletické silniční disciplíny na severnější ostrov Hokkaidó do dějiště zimních olympijských her v roce 1972. Tam by mělo být zhruba o pět až šest stupňů Celsia chladněji.

Vedení světové atletiky s návrhem souhlasí, zřejmě i po negativních zkušenostech s horkem při maratonu a chůzi na mistrovství světa v Dauhá. Zástupci organizačního výboru olympijských her rezervovaně řekli, že zřejmě nemají jinou možnost než návrh přijmout.

Politické vedení Tokia se s tím ale smířit nehodlá. „Proč Sapporo, kdo to rozhodl? Nebyla o tom žádná diskuze. Udělali jsme spoustu příprav a nic nezmění můj postoj, že by se to mělo konat v Tokiu,“ uvedla guvernérka.

Pořadatelé kvůli očekávaným až čtyřicetistupňovým teplotám a vysoké vlhkosti posunuli začátek maratonu už na šest ráno, chodeckou padesátku dokonce na 5:30. Plánovali i další opatření, jako je třeba natření silnice na trase speciální ochlazovací vrstvou.

Guvernérka upozorňuje, že řada fanoušků už má naplánovanou cestu na olympijský maraton do Tokia včetně zajištěného ubytování. Vytrvalostní běh je v Japonsku nesmírně populární a očekává se velký zájem diváků.

Guvernérka je ochotná udělat pro udržení silničních atletických disciplín v Tokiu takřka cokoliv. Pohrávala si s myšlenkou navrhnout start už ve tři ráno, ale nyní se podle místní agentury Kjódó přiklání spíše k páté hodině ranní. Guvernérka má v plánu setkat se se šéfem koordinační komise MOV Johnem Coatesem. O přesunu se bude definitivně rozhodovat na zasedání koordinační komise, které se uskuteční příští týden.