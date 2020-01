Kudy do Tokia? Stolní tenisté zabojují o olympijské soutěže týmů

Boje o postup do turnaje v Tokiu začnou ve středu a muži musí v pavouku v první fázi porazit Severní Koreu. Pak by se v pátečním utkání o letenky do Tokia střetli nejspíše s favorizovanými Korejci, kteří jsou v kvalifikaci nejvýše nasazeným týmem. Ženy mají za soupeře Rakousko a poté případně vítězky duelu Španělsko - Velká Británie.

Z kvalifikace postoupí na OH po devíti týmech v obou kategoriích. Z první fáze si zajistí účast v Tokiu osm družstev, osm poražených „finalistů“ bude hrát ve druhé fázi play off o zbylé místo.

Muži se pokusí uspět v sestavě Pavel Širuček, Lubomír Jančařík, Tomáš Polanský a Jiří Martinko, přičemž do zápasu můžou zasáhnout tři z nich. Prvním krokem je zdolat KLDR, kterou předloni na světovém šampionátu v Halmstadu dvakrát porazili. „Snad si i Korejci vzpomenou, v tom bychom měli mít navrch. Je to hodně neznámý soupeř,“ řekl na webu svazu kouč mužů Josef Plachý.

Sestavu trenéra žen Petera Engela tvoří Hana Matelová, Karin Adámková, Dana Čechová a Aneta Širučková. Proti stojí Rakousko se Sofií Polcanovou, čtrnáctou hráčkou světa a nejlepší Evropankou v žebříčku ITTF . „Je skvělá,“ řekl Engel a k síle soupeřek doplnil: „Liu Jia má velké zkušenosti a Amelie Soljaová je svým herním stylem velmi nepříjemná. Budeme muset předvést nejlepší náš výkon.“

Soutěž družstev se na olympiádě hraje od Pekingu 2008 a české týmy se dosud nekvalifikovaly. V Tokiu bude startovat šestnáct družstev. Šest (v obou kategoriích Čína, Německo, Brazílie, Egypt, USA a Austrálie) už si účast zajistilo vítězstvím na kontinentálních turnajích, sedmé má vyhrazena pořadatelská země.

Týmy, které se kvalifikují na olympijský turnaj v družstvech, automaticky získají dvě místa i pro soutěže ve dvouhře. Evropané si o čtyři místa v singlu zahrají v kontinentální kvalifikaci v Moskvě začátkem dubna, dvě budou ve hře na závěrečné světové kvalifikaci v květnu v Dauhá a jen jedno místo se zaplní z žebříčku ITTF. Poprvé se uskuteční na olympiádě také soutěž smíšených družstev.