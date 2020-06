Nejsem módní kritik. Ale nová olympijská kolekce se mi líbí, líčí Prskavec

Jak se vám líbí tričko z nové kolekce?

Super, je určitě moc příjemné. Odzkoušel jsem ho i na vodě, a když nasáklo, nebylo nijak těžké. Do vlhkého počasí to bude určitě dobré.

Dá se v něm bez problémů hýbat?

Měl jsem ho přes moje věci na vodu, ale nijak mě to nesvíralo, takže jo.

A co barevná kombinace, znaky?

Nejsem žádný módní kritik, mně se líbily vždycky všechny kolekce, takže i tahle se mi líbí.

Je pro vaše sebevědomí důležité, abyste dobře vypadal?

To je asi dost individuální, pro mě to nějak důležité není. Vždycky něco vezmu ve skříni a jdu (smích).

Čeští reprezentanti při představení části tokijské olympijské kolekce oblečení pro fanoušky.

O to důležitější pro vás asi je funkčnost oblečení.

Určitě. Počasí tam má být ještě horší než v Riu – obrovská vlhkost, takže se budeme hodně potit. Odzkoušel jsem to tričko teď na vodě a opravdu nijak neztěžklo, což je super. To vám totiž nejvíc vadí, když je tričko mokré a lepí se na tělo, což se nedělo. Věřím, že to v Tokiu bude fungovat výborně. Nehledě na to, že Ondra Synek si dal s testováním hodně záležet. Zkoušel x materiálů, bral si ho i do sauny. Věřím, že vybral to nejlepší.

Vy kolekci budete využívat častěji mimo sportoviště, je to tak?

Určitě jo. Na vodě pojedu ve svých věcech, tam je mi jedno, co budeme mít v olympijské kolekci. Ale je pro mě důležité, v čem půjdu třeba běhat. To je věc, kde se člověk zpotí a u které je právě ta funkčnost důležitá. Je nepříjemné, když na vás tričko visí, vlaje. Já mám ještě problémy s ekzémem, takže kvalitní materiál určitě ocením.

Kdybyste porovnal olympijskou kolekci z Ria s tou aktuální, která se vám líbí víc?

Asi ta tokijská. Líbí se mi i ty jejich znaky, které na tričku máme. Jsme tím blíž místním, což v Riu být nemohlo. Je mi určitě sympatická, přijde mi taková veselá. Ale nejsem módní kritik. Myslím, že bude mít podobný efekt jako ta v Riu.

Jaký?

Bylo mi sympatické, že jsme se hodně odlišovali od ostatních. Když jsme přišli do olympijské jídelny, hned jsme věděli, kde sedí Češi, což bylo super. Protože když jdete sám a nevíte, kam si sednout, hned vidíte, kde sedí Češi. Pokecáte s někým, koho třeba neznáte. V tomhle to bude podobné, zase budeme vynikat. Doufám, že těch triček dostaneme hodně, protože bílé tričko mi asi moc dlouho nevydrží, ale to se nějak vyřeší.

Na druhou stranu, kdybyste měl nějaké ne zrovna hezké šusťáky, asi by vám to nepřidalo, ne?

Já jsem slyšel i na kolekci z Ria dost kritiky, ale mě to přišlo relativně hezké a dobré. Asi bych nebyl úplně spokojený, kdybychom měli věci, ve kterých by mi bylo vedro. Ale jsem rád, že se i to zkoušení přeneslo na sportovce. Ondra Synek měl možnost testovat, vybrat pro nás ten ideální materiál, což je velké pozitivum.

Co ještě kromě oblečení je pro vás důležité, abyste byl na olympiádě spokojený?

Dobrá postel. Asi bych měl v pokoji rád televizi, protože před závodem se člověk nesmí moc hýbat, je potřeba odpočívat a televize je na to dobrá – ležím v posteli a koukám. Pak asi rodinu, protože to je místo, kam se můžu vydat a vím, že ze mě ten tlak spadne. Jsem pak v takové domovská atmosféře a nemyslím na to, co je venku. A asi aby vyšlo počasí a dobře jsem se vyspal. Pak to může klapnout.

Určitě doufáte, že představování olympijské kolekce nebude za rok znovu.

V to určitě doufám. Všichni tušíme, že pokud se olympiáda za rok neuskuteční, tak už se asi neuskuteční vůbec.

Co budete dělat v termínu, kdy letošní hry měly začít?

Ten termín vychází vlastně skoro přesně na naši českou olympijskou nominaci, kterou máme na přelomu července a srpna, takže ta bude hodně olympijská tím, že pojedeme o to jediné volné místo. Asi proto se i příprava až tak neliší od té, co by letos byla na olympiádu. Možná jediný rozdíl je v tom, že jsme tady v Praze, a ne v Tokiu.

Jak moc po všech vašich zkušenostech vnímáte tlak olympijské nominace?

Tlak to určitě je, ale člověk se od toho musí oprostit, protože víte, jak je u nás konkurence vyrovnaná. Musíte předvést co možná nejlepší výkon a bude záležet na tom, kdo bude mít nejlepší formu.

Je to pro vás hodně specifická sezona – kromě kvalifikace máte jen jeden velký závod – mistrovství Evropy v Praze.

Je to něco jiného, na druhou stranu za posledních 8 let jsem nestrávil během léta moc času doma, furt jsem byl někde pryč. Je příjemné se zastavit, vyzkoušet nové tréninkové metody, třeba i zariskovat při tréninku. Věřím ale, že se na mistrovství Evropy sjede celá evropská špička a bude to mít patřičnou úroveň.