Atletické závody v Sapporu budou v posledních čtyřech dnech OH

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) přesunul všech pět atletických závodů, jež se budou příští rok místo Tokia konat v Sapporu, do závěrečných čtyř dnů her. V obou maratonech a třech závodech v chůzi se na nejsevernějším japonském ostrově Hokkaidó bude o medaile bojovat během čtyř dnů 6. až 9. srpna. Mužský maraton se poběží tradičně v závěrečnou neděli her.

Změnu programu potvrdil výkonný výbor MOV, jež navrhl přeložit vytrvalostní silniční závody do chladnějšího Sappora kvůli extrémním vedrům, která se na přelomu července a srpna v Tokiu očekávají. Přesunutí závodů do jednoho bloku by mělo usnadnit závodníkům a funkcionářům cestování a přípravu na závody, neboť Sapporo je od metropole vzdáleno 800 kilometrů.

Úprava programu se dotkne především ženského maratonu, jenž byl přeložen z 2. na 8. srpna, a mužské chodecké dvacítky, která se bude místo 31. července konat 6. srpna. Na novém časovém plánu se MOV dohodl s mezinárodní aletickou federací a organizátory OH.