Tokijská olympiáda se drolí. Kvůli vedru i rozpočtu

dnes 10:57

Při zimních hrách v Pekingu 2022 uspořádají soutěže lyžařů a biatlonistů v Čang-ťia-kchou, 220 kilometrů od centra her. Následující zimní olympiáda v Miláně 2026 se potom rozprostře do sedmi středisek vzdálených od sebe až 160 kilometrů. Tak velí snaha o co největší snížení nákladů na konání her.