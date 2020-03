KOMENTÁŘ: Proč není možné, aby se olympijské hry konaly (nestane-li se zázrak)

dnes 12:00

Lety po trase Praha–Lisabon–Rio, pár set pasažérů opírajících se v noci navzájem o sebe, sem tam někdo zakašle. Dlouhé čekání v těsné frontě unavených lidí. Zanechání otisků prstů. Pak k bankomatu či do směnárny. Do taxíku či do autobusu.