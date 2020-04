Japonský scénář: olympijské hry v Tokiu buď za rok, nebo vůbec

Je to postoj riskantní, vždyť ani samozvaní králové prognostiků zatím nevidí dále než za první roh a nástrah je pořád dost. Zároveň jde o postoj logický. „Nikdo nedokáže říci, kdy virus zmizí,“ souhlasí další vysoký představitel organizátorů Toširo Muto. „Ale do příštího července máme dostatek času. I náš premiér soudí, že dvouletý odklad by kompletně změnil povahu olympijských her.“