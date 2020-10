Olympijský oheň ještě před startem štafety projede Japonskem

Oheň bude postupně vystavován až do 16. března 2021. Cílem je znovu nadchnout japonskou veřejnost, která je vlivem odkladu a pokračující pandemie koronaviru k olympijským hrám poměrně skeptická. „Doufáme, že to pomůže vytvořit nadšení pro olympiádu,“ řekl ministr pro vnitřní záležitosti a komunikaci Rjota Takeda.

Olympijský oheň byl v řecké Olympii zažehnut 12. března při ceremoniálu, který už byl poznamenaný opatřeními proti koronaviru. O šest dní později přiletěl do Japonska, ale 24. března Mezinárodní olympijský výbor a pořadatelé oznámili odložení her. Do dubna byl pak oheň vystaven ve Fukušimě, ale pak ho pořadatelé ukryli, aby se na místě neshlukovala veřejnost.

Znovu se lidé mohou na oheň podívat od září, kdy ho Japonci na dva měsíce vystavili v Olympijském muzeu v Tokiu. Od listopadu pak budou mít tutéž možnost obyvatelé dalších čtrnácti japonských prefektur. Oficiální štafeta s olympijskou pochodní by měla začít 25. března ve Fukušimě. Hry jsou naplánované na 23. července až 8. srpna.