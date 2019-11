Vynucený souhlas Tokia. Olympijský maraton opravdu míří do Sappora

Zvětšit fotografii Momentka z olympijského maratonu v Riu. | foto: Reuters

Tak přece... Zástupci Tokia se sice nechtěli vzdát olympijských závodů v maratonu a chůzi, diplomatické tlaky však vykonaly své a plány Mezinárodního olympijského výboru mohou pokračovat. Sportovní bitvy na nejdelších atletických distancích na silnici se tak v rámci OH 2020 mohou přesunout z hostitelského města her do Sappora.

Podle tokijské guvernérky Juriko Koikeové, která proti návrhu od počátku vehementně protestovala, to ale neznamená, že by politické vedení města se stěhováním souhlasilo. „Konečné rozhodnutí neschvalujeme, ale zabránit mu nemůžeme. MOV má pravomoc ke změnám,“ uvedla Koikeová po jednání s členem koordinační komise MOV Johnem Coatesem. Problémový maraton na OH v Tokiu. Přesune se do dějiště zimních her? Případné dodatečné finanční náklady, které si stěhování soutěží do Sappora vyžádá, ale podle dohody neponese Tokio. Dořešit ještě zbývají další podrobnosti. S návrhem přesunout kvůli horku a vysoké vlhkosti atletické silniční disciplíny z Tokia na severnější ostrov Hokkaidó do dějiště zimních olympijských her z roku 1972 přišel před dvěma týdny MOV. Vedení světové atletiky plán odsouhlasilo, zřejmě i po negativních zkušenostech s horkem při maratonu a chůzi na nedávném mistrovství světa v Dauhá. Zástupci organizačního výboru olympijských her konstatovali, že zřejmě nemají jinou možnost než návrh přijmout. Politické vedení Tokia ale bylo rozhodně proti. Vytrvalostní běh je v Japonsku nesmírně populární a na maratonských závodech se očekává velký zájem diváků. Pořadatelé proto pro jejich zdárný průběh připravili řadu opatření. Start posunuli už na šestou hodinu ráno, chodeckou padesátku dokonce na 5:30. Plánovali dokonce natření silnice na trase speciální ochlazovací vrstvou.