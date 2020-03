Úleva, nová šance i rozpaky. Co sportovcům přináší tokijský odklad

Lezec Ondra se těší na skály Sportovní lezec Adam Ondra se při pomyšlení na olympiádu v Tokiu těšil nejen na boj o medaile, do kterého se měl zařadit jako jeden z uchazečů, ale taky na následující období, zasvěcené návratu z umělých stěn do přírody a do skal. Stejně jako mnoha jiným sportovcům se však i brněnskému lezci posunutím olympijských her o rok jeho záměry výrazně změnily. „V hlavě jsem měl spoustu plánů na lezení po skalách, které musím přeložit, případně zrušit. Zároveň se díky posunutí olympiády do skal doufám dostanu i o něco dříve, protože bude mým zájmem umělé stěny a skály kombinovat,“ řekl 27letý sportovec v nahrávce pro MF DNES. Pokud by do Tokia cestoval v letošním původním termínu, měl by před sebou prakticky už jen trénink na umělé stěně. Piloval by hlavně lezení na rychlost, kde má největší mezery a kudy by zároveň v olympijské kombinaci mohl na medaili zaútočit. Roční odklad sportovního svátku tedy před Ondru staví další stovky hodin tréninku této jeho stále ne moc oblíbené disciplíny. „Ještě před několika týdny by mě tenhle scénář dost děsil, že se musím rychlosti věnovat o rok déle,“ přiznal brněnský sportovec. Pokud se však na věc podíval znovu a s větším odstupem, už v ní klady našel. „Rychlost jsem začal trénovat až relativně pozdě, na jaře 2019. Rok navíc mi pomůže. Navíc jsem na ní konečně začal pracovat trochu jinak, komplexněji. Víc se soustřeďuji na práci nohou, na zvýšení jejich explozivity. V tom vidím velký potenciál,“ líčí Ondra. Pochvaluje si i to, že našel dobrý model, jak trénovat všechny tři disciplíny olympijské kombinace (bouldering, obtížnost a rychlost) tak, aby jedna část přípravy nepoznamenala další dvě. S rychlostí mu nově pomáhá trenér Petr Klofáč, bývalý atlet, v jehož portfoliu je spolupráce například s hokejisty Tomášem Hertlem, Martinem Frkem či Adamem Nestrašilem. „Zařazujeme spoustu atletických cviků a funkčního tréninku, díky němuž jsme odhalili i slabiny, o nichž jsem neměl ani ponětí. Zajímavé je i to, že by mi tyto věci mohly vyřešit i určité slabiny v boulderingu,“ zmínil Ondra disciplínu, v níž již je mistrem světa. Vzdor odložení olympiády Ondra zůstává v plném tréninku. Vzhledem k tomu, že doma má umělou stěnu, netrpí jeho příprava tak jako u jiných sportovců v době karantény. Na možnost „vyběhnout“ do skal se už přesto těší jako na nezbytnou součást přípravy. „Myslím si, že trénink ve skalách se s tréninkem lezení na rychlost a dalších věcí, které mi nejdou, dá velmi dobře skloubit,“ předpokládá. Rozhodující roli v těchto úvahách bude mít ale situace s šířením koronaviru a s ním spojená karanténa. „Pevně doufám, že aspoň pro naši zemi tato karanténa časem poleví,“ přeje si. Ve skalách totiž plánuje najít nejen tréninkové, ale i osobní sportovní výzvy, jimiž je proslulý. „Nebude to asi přímo (obtížnost) 9c, protože to by znamenalo, že bych takovému cíli musel obětovat moc času. A já chci čas věnovat zlepšení lezení na rychlost. Tento systém (střídavého tréninku v přírodě a doma) mi umožní zůstat vysoce motivován a zároveň se z přípravy nezbláznit. Dalo by se totiž až do olympiády trénovat jen na umělé stěně, z fyzického hlediska by to možná dokonce dávalo i smysl, ale bylo by to moc těžké na hlavu. Skály mi už chybí. Pokud budu díky nim na olympiádě v pohodě psychicky, tak to bude asi to nejdůležitější,“ věří Ondra.