Vládní poradce: Zrušení her je teď nepravděpodobné, ale čekejte nárůst nakažených

Japonská veřejnost by ale podle něj měla očekávat, že čísla znovu porostou. „Olympijské hry představují jednu z nejobtížnějších situací, pokud jde o prevenci infekčních onemocnění. Je to rizikové prostředí, protože se scházejí lidé z celého světa, řekl agentuře Kjódó.

Za důležité považuje, aby zdravotní experti navrhli preventivní opatření pro co nejbezpečnější průběh her. „V současné situaci bych neřekl: ‚Nebojte se, uspořádat olympiádu je v pohodě.‘ Ale myslím si, že s obezřetností by se mohla konat. Za nynějších okolností je nepravděpodobné její zrušení,“ uvedl.

Pokud by ale hrozilo přetížení nemocnic, muselo by se sáhnout i k radikálnímu řešení. „Pak bychom museli učinit statečné rozhodnutí a hry zrušit. Je potřeba, aby bylo jasné, kdo by to rozhodl,“ dodal.

Okabe je poradcem komise, v níž jsou vedle japonské vlády také zástupci organizačního výboru a pořadatelského města OH. Není podle něj možné počet případů nemoci srazit na nulu, ale lze ho držet na přijatelných hodnotách. K dispozici je také čím dál více informací o koronaviru a za půl roku jich zřejmě bude ještě více.

Na olympijských hrách se očekává zhruba 11 000 sportovců z více než dvou stovek zemí.