Ať svět přestane bláznit. Doktor o nové kolekci, kvalifikacích i koronaviru

Co na kolekci říkáte?

Co můžu říct jiného, než že se mi líbí? (smích) Ale ne, opravdu. Pracovali jsme na ní dlouho, měli jsme dost času všechno vyzkoušet. Vše se řídí specifiky Japonska, kde má být v době her vedro, dusno a vlhko. Mělo by jít o funkční a vzdušné věci, které pomohou sportovcům, aby nejen dobře vypadali, ale aby to i přežili.

Líbí se vám nějaký speciální prvek na oblečení?

Poprvé jsme použili název naší republiky v japonštině, to mi přijde zajímavé a věřím, že to místní ocení. Ono stačí, když se naučíte pár slov, třeba dobrý den, na shledanou. A Japonce to potěší.

Jak jste na tom s informacemi přímo z Tokia? Komunikujete s někým?

Zprávy dostáváme průběžně. Minulý týden jsem měl mítink s naším koordinátorem, který mi řekl pár novinek. I já jsem se ho na dost věcí ptal.

Třeba na co?

Takové ty klasiky. Jestli budou sportovci v karanténě. Jestli budou organizátoři požadovat negativní testy. Jestli budou s olympiádou čekat, až se opravdu objeví vakcína.

A co jste se dozvěděl?

Odpovědi jsem pochopitelně nedostal. Ovšem Japonci celou situaci až tak nehrotí. Že olympiáda bude až v době, kdy bude na světě vakcína, je fáma, údajně úplný nesmysl, který tam nikdy nikdo neřekl. U dalších věcí jedeme podle plánu, všechno je většinou posunuté o rok.

Jak jsou na tom kvalifikace pro jednotlivé sporty?

Kvalifikační systémy se postupně aktualizují. V téhle chvíli už všechny sporty kromě asi tří své kvalifikační regule pozměnily. A je to tak, jak už dříve deklaroval Mezinárodní olympijský výbor. Ti sportovci, kteří už se stihli kvalifikovat, mají místo na hrách jisté.

Které sporty zatím v kvalifikacích nemají jasno?

Stolní tenis, tenis a surfing. Ale i tyto federace už pravidla napsaly, jen ještě nejsou podepsána ze strany Mezinárodního olympijského výboru, ale to už je detail. Celkově vzato se kvalifikační regule moc neměnily.

Jaká data v kalendáři jsou pro vás z pohledu nominace na hry zásadní?

No, trochu jsem doufal, že když na to máme o rok více času, tak i federace budou rozumnější a posunou termíny kvalifikací. Že budeme vědět dřív, jak to všechno dopadne, ale bohužel ne. Proces odeslání přihlášky pro nás bude hodně náročný.

V čem?

Pokud by – a já doufám, že se tak stane – basketbalisté postoupili na hry, tak by kvalifikaci dohráli v noci v Kanadě a my hned druhý den ráno musíme potvrdit přihlášku, což bude zajímavé. I v dalších sportech – atletika, plavání, lukostřelba, golf – jsou uzávěrky kvalifikací až do července, což je hodně na hraně. Budeme mít málo času na to, všechno vyřídit.

„Že hry proběhnou až v době, kdy bude na světě vakcína, je fáma, údajně úplný nesmysl.“ Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV

V březnu jste měl odletět na předolympijskou inspekční cestu, ale neodletěl. Chystá se nějaká nyní?

V nejbližší době ne. Uvidíme, jestli někdo nepoletí na podzim, pokud půjde cestovat, ale v každém případě chceme udělat inspekční cestu tak jak jsme ji měli plánovanou letos – tedy v březnu příštího roku.

Olympijská vesnice je připravena, ale bude se v ní bydlet? Do bytů se už letos na podzim měli stěhovat jejich majitelé.

Potvrzená zatím není. Ale všichni věříme, že to tak bude, protože nevidím jinou možnost. Chápu samozřejmě, že to není jednoduché. Vezměte si, že byste si koupili byt, a pak vám někdo řekne: Sorry, musíte si na něj rok počkat. Snad se Japonci dohodnou. Nebude to jednoduché, bude to určitě drahé, ale neumím si představit, že by se olympijská vesnice přesunula jinam.

Fotbal se rozjíždí napříč světem, stejně tak atletika i další sporty. Na druhou stranu tenisová exhibice Novaka Djokoviče neskončila slavně. Nemáte strach, že by se olympiáda kvůli koronaviru nemusela konat vůbec?

Doufám, že se svět vrátí trochu do normálu a přestane bláznit, protože s koronavirem se asi bude muset potýkat i do budoucna. Jestli se kvůli tomu všichni rozhodneme, že nebudeme cestovat, budeme izolovaní na věky věků, tak je to smutné. Doufám, že se to nestane.