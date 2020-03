Olympiáda? Nemůžeme se přestat připravovat, říká šéf výpravy Doktor

Jaký názor máte na aktuální situaci ohledně olympijských her v Tokiu vy?

Vidím to v intencích dnešní doby. Máme vyjádření Mezinárodního olympijského výboru (který olympiádu zatím nezrušil ani neodložil), jsme v situaci, kdy z hlediska českého týmu musíme řešit všechno tak, jako kdyby se začínalo 24. 7., protože Japonci zatím nezměnili žádné uzávěrky.

Co momentálně hlavně řešíte?

Intenzivně teď řešíme sbírání dat k akreditacím a další věci právě kvůli uzávěrkám. Než nám začnou chodit změny v deadlinech, což bude případně navázáno na rozhodnutí MOV, tak do té doby se připravujeme normálně dál.

Kanadský olympijský výbor dnes rozhodl, že kanadští sportovci na hry nepojedou. Po odložení her volají i další výbory jednotlivých zemí. Vy jste o podobném kroku neuvažovali?

Osobně si myslím, že v téhle situaci, kdy se podmínky mění každý den a kdy to, co jsme říkali před týdnem, teď nemusí být pravda, tak je trochu zbrklé říkat: My nejedeme. Ano, říkám naprosto jasně, že za současné situace bychom do Tokia rozhodně nejeli, to je každému jasné. Hlavní prioritou je bezpečnost a zdraví sportovců, tak to mají všichni. Až budeme mít víc informací, můžeme se k tomu nějak postavit, ale zatím držíme s MOV a čekáme, jaké bude jeho rozhodnutí.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval (vpravo) a sportovní ředitel ČOV Martin Doktor na briefingu během koronovirové pandemie.

Už i MOV nahlas uvažuje o posunu olympiády.

Víme velice dobře, že už se nahlas uvažuje o nějakém posunu. Ano, vnímáme to tak, že je to asi to, co nastane, ale neradi bychom něco nějakým zbrklým krokem udělali. Tohle jsou nevratné věci.

Takže zůstáváte optimisty.

Optimisty zůstáváme hlavně v tom, že Thomas Bach (šéf MOV) řekl: Ano, bude se uvažovat o nějakých variantách, možná o posunu her, ale rozhodně se neuvažujeme o zrušení her. To je pro nás velice pozitivní a myslím si, že to musí být pozitivní i pro sportovce. Oni se musí připravovat, přestože musí zároveň dodržovat veškerá vládní nařízení a podobné věci. Držet se v bezpečných prostorách, kde to jen jde.

Musí to pro ně být náročné na psychiku.

Ale sportovci jsou bojovníci, připravují se tak, jak to jen jde. V některých sportech to jde pochopitelně hůř, v některých líp, třeba plavci to mají složitější, to je jasné. Ale musí se držet v pozitivním módu. I to, že MOV neuvažuje o zrušení OH, je strašně důležité.

Někteří byli na tréninkových kempech v cizině, jiní na závodech. Pomáhali jste jim i s návratem domů?

Těch skupin bylo víc, většinou to řešili po vlastní ose. My jsme jim hodně pomáhali skrz nějaké doporučení. Je jasné, že každá skupina to měla trochu jinak, ale s mnoha z nich jsme byli v kontaktu, a i prostřednictvím našeho šéflékaře Jirky Neumanna jsme jim dávali doporučení.

Jak aktuálně probíhá komunikace se sportovci? Předpokládám, že je hodně intenzivní, na denní bázi.

Jasně, je toho hodně. Nejvíc s nimi komunikuje asi David Svoboda jako šéf Komise sportovců a já s nimi taky mluvím. Povětšinou se k tomu sportovci postavili čelem, v čemž jsou skvělí. Chtěl bych poděkovat hlavně těm tahounům, kteří třeba dávají na sociální sítě, jak se doma připravují i za ztížených podmínek. To je hrozně důležité, protože nejsou v jednoduché situaci.

Je důležité, aby se sportovci navzájem povzbudili, my se je snažíme taky povzbuzovat. Ta zpráva je jasná - olympijské hry budou, ať už budou kdykoliv. Sportovec se na to nemůže vykašlat a jít si lehnout k televizi. To je nejhorší, co by mohl udělat.

Stěžují si sportovci na horší podmínky?

Extrémně moc si nestěžují. Všichni se snažíme udržovat si pozitivní mysl. Sportovce podporujeme a doporučujeme jim, aby se připravovali v rámci současných nařízení, možností a hlavně bezpečně. Neumím si představit, že by nechtěli trénovat, na situaci rezignovali a přestali se připravovat, když situace není dobrá. Ani my nemůžeme přerušit přípravy na olympijské hry.