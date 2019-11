Mužský maraton na OH může po přesunu do Sappora změnit i termín

„Je to logisticky nemožné, protože je tam závěrečný ceremoniál. Program se radikálně změní,“ uvedl na serveru insidethegames.biz prezident organizačního výboru Jošihiro Mori, když o organizaci přesunu jednal s guvernérem Hokkaidó Naomičim Suzukim. Jednou z variant je konání mužského závodu v den toho ženského, který je naplánovaný na 2. srpna.

S návrhem na přesun silničních závodů včetně chůze do dějiště ZOH 1972 přišel Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který se kvůli očekávanému vedru v Tokiu obával opakování situace z letošního MS v Dauhá, kde běžci i chodci v horku trpěli. V Sapporu by mělo být o pět až šest stupňů chladněji.

Japonští pořadatelé i političtí představitelé Tokia na přesun kývli. Tokijská guvernérka Juriko Koikeová ale zůstala jeho hlasitou odpůrkyní, jen vzhledem k pravomocím MOV neměla sílu mu zabránit.

A kritické hlasy z japonské strany neustávají. Naposledy se ozval šéf tréninkové komise japonského atletického svazu Kazunori Asaba. Připomněl, že atleti se na specifické podmínky v Tokiu už připravovali. „Je to stejné, jako kdybyste sportovcům, kteří několik let trénují na zdolání Everestu, jen devět měsíců dopředu řekl, že polezou na jinou horu,“ poznamenal.

Pracovní komise pod hlavičkou MOV nyní řeší organizační záležitosti spojené s přesunem silničních atletických soutěží. Primárním úkolem je naplánovat trasy závodů. Ta maratonská by mohla kopírovat trať tradičního maratonu Hokkaidó, který se v Sapporu koná každoročně od 80. let minulého století. Není to ale jisté vzhledem k tomu, že se na velkých akcích v poslední době běhají spíše závody na několik okruhů, což tato trať nesplňuje.

Starosta Sappora Kacuhiro Akimoto vyzval všechny aktéry, aby jednali rychle. „Doufáme, že organizační výbor rozhodne o termínu a trati brzo a bude dbát na to, aby při tom snížil dopad na životy našich občanů,“ řekl. O překvapivém kroku MOV předem nevěděl, dozvěděl se o něm až od novinářů.