Olympijská pochodeň dorazila do Japonska, velkolepá ceremonie nebyla

Organizátoři tokijských her převzali olympijský oheň v Řecku ve čtvrtek. Původně naplánovaný velkolepý ceremoniál na stadionu v Aténách, který v roce 1896 hostil první moderní olympijské hry, se vzhledem k pandemii koronaviru uskutečnil v okleštěné podobě a bez diváků. Pochodeň převzala nepříliš známá bývalá plavkyně Naoko Imotová.

Dnes ráno podle agentury Kjódó dorazilo letadlo s olympijským ohněm na základnu v prefektuře Mijagi. Oficiální štafeta s pochodní by měla začít 26. března ve Fukušimě. Předcházet jí bude takzvaná cesta ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. Do zahájení her by měla olympijská pochodeň navštívit všech 47 japonských prefektur.

Kvůli pandemii koronaviru se spekuluje o možném odkladu či dokonce zrušení letošních olympijských her v Tokiu. Mezinárodní olympijský výbor i pořadatelé směřují ale k řádnému termínu zahájení her 24. července a jakékoli spekulace nebo kritické hlasy z vlastních řad odmítají.