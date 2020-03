Počítal jsem, že se olympiáda odloží. Je to nejlepší rozhodnutí, říká Krpálek

Jak odložení olympiády o rok berete?

Očekával jsem, že tohle nastane, akorát jsem nevěděl, na kdy se to odloží. Víceméně jsem ale s tím počítal, že k tomu opravdu dojde. Nemyslím si, že by bylo úplně dobré letos pořádat olympiádu, když je ve světě takováto situace. Je to nejlepší, co mohli udělat. Kdyby olympiádu odkládali o pár měsíců, mohlo se stát, že se bude posouvat dál. Nikdo nemůže vědět, jestli to za čtyři měsíce bude v normálu.

Od koho jste se o posunutí dozvěděl?

Spousta lidí mi začala volat, říkali mi to. Ale já s tím počítal. Na prvním místě je zdraví a pokud by se nedalo zaručit, že ochrana zdraví nebude stoprocentní, byla by blbost, aby se v Tokiu olympiáda konala.

Jaké pocity ve vás momentálně převládají? Smutek, vztek, úleva?

Tím, že jsem to trochu tušil, připravoval jsem se na podobné rozhodnutí delší dobu. Jasně, do poslední chvíle jsem doufal, že hry budou, ale vzhledem k tomu, jak se koronavirus rozjíždí po celém světě, nešlo to. Všichni už asi věděli, že se olympiáda konat nemůže, že se nestihnou kvalifikace. Na jednu stranu je to zklamání, ale opakuju, zdraví lidí je na prvním místě.

Od válečných let budete nejdéle úřadujícím olympijským vítězem.

(Smích) To mě ani nenapadlo, ale je hezké být v něčem jediný. I když jediný nebudu, olympijských vítězů z Ria je víc.

Ale v Česku jediný budete.

To ano, v Česku jo.

Jak si momentálně užíváte čas doma s dětmi?

To je na druhou stranu určitě fajn, že strávím více času s dětmi. V sezoně furt někde cestuju a toho času tolik nemám. Teď ho možná mám až moc (zasměje se). Skáčou mi tady po hlavě, je to trochu divočina, ale zas si to užívám. Doháním resty na baráku, dodělávám si různé věci, do kterých jsem se tlačil dlouhou dobu.

Co třeba?

Včera jsem lezl po střeše a dával na ni anténu, čeká mě dodělání zahrady.

Jaký bude váš program na další týdny a měsíce?

Zatím nemůžeme nic moc plánovat. Jsme uvězněni doma a jediné, co můžeme dělat, je trénovat doma. Zatím je brzo na to, abychom plánovali, co bude za měsíc, za dva. Pravděpodobně se bude muset posunout i mistrovství Evropy v Praze, které už se z května posunulo na červen, ale i to je pořád brzo. Stát asi nepovolí, aby sem najela celá Evropa. Byl bych rád, kdyby se situace dala do kupy a šampionát se mohl konat. Když už jsme přišli o olympiádu, tak abychom měli aspoň jeden vrchol v sezoně.

Máte radši, když máte jen jeden vrchol během sezony?

Pro mě osobně je mnohem lepší mít jeden vrchol v sezoně - letos Evropu v Česku a za rok olympiádu v Tokiu. Většinou mi během kariéry vyšel jenom jeden vrchol v sezoně.

Tušíte už zhruba, jak pak bude vypadat váš rok 2021?

Pokud bude všechno v pořádku, bude hodně podobný rok tomu letošnímu. Měl jsem kemp v Izraeli, v Paříži, v Německu, do toho nějaké závody. Ale zatím nedokážu říct, kterých turnajů se přesně zúčastním, kam pojedu. Musíme si s trenérem udělat nějaký harmonogram a podle toho pak konat.