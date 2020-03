Vstal a zjistil: Tokio nebude. Nejde to jinak, říká australská hvězda

Vzhledem ke zprávám posledních dnů a hodin tytéž pocity takřka jistě dříve či později potkají i ostatní olympioniky, hry v Tokiu neúprosně směřují k odkladu.

Kanaďané a Australané mají v tomto směru náskok.

„Jsem v životní formě. Nikdy jsem neplaval lépe. Natrénoval jsem toho tolik, že bych v životě nepomyslel, že to vůbec jde,“ líčil hvězdný plavec Chalmers pro list Sydney Morning Herald. „Ale čekal jsem, že se tohle nejspíš stane. Je to na nic, ale muselo to přijít.“

S čímž je spojena jistá míra úlevy.

„Připravoval jsem se na velký rok, zároveň je to svým způsobem takto pohodlnější, neboť se konečně můžete zresetovat,“ dodal Chalmers.

Třeba jeho američtí kolegové a soupeři to ještě říci nemůžou; tamní superstar v čele s Katie Ledeckou se v karanténou ochromené Kalifornii dostaly do neřešitelné situace, neboť bazény logicky patří mezi zavřená sportoviště.

„Je to chaos,“ ulevil si kouč Greg Meehan. „Vyčerpali jsme všechny myslitelné možnosti: soukromé bazény, veřejné bazény, prosili jsme univerzity... Pokaždé, když už jsme nabyli dojmu, že jsme něco našli, to druhý den ráno zavřeli.“

Jeho svěřenci se ocitli v tréninkovém bezčasí, v dosud nepoznané situaci. Jejich severní sousedé už mají jasno.

„Je to tvrdé, ale zodpovědné rozhodnutí. Srdce mi říká, že je to na sto procent správná věc,“ hodnotí kanadský přístup olympijská vítězka v gymnastice Rosie MacLennanová a hokejová legenda Hayley Wickenheiserová, nyní členka komise sportovců, souhlasí: „Trénovat v naprosté nejistotě, to není zrovna ono. A už není bezpečné ani etické to po našich sportovcích chtít.“