Papírový problém - a basketbalistky z Česka ztratily šanci na olympiádu

„Při jednom z turnajů došlo k omylu, když se na soupisce objevila hráčka, která v průběhu sezony některé turnaje odehrála, na tomto konkrétním ale nebyla. V tom samém termínu nastoupila v ligové soutěži v pětkovém basketbale. Při důkladné kontrole zjistila FIBA pochybení, proto ženský reprezentační tým potrestala odebráním bodů v rankingu federací,“ pokračuje Konečný.

Tímto zásahem světové federace FIBA přišly Češky o šanci v Indii zabojovat o jedno ze tří míst na OH.

Má to však i svou světlou stránku. „Tím, že o šanci hrát kvalifikaci přišly ženy, vznikl prostor pro mužský národní tým. Opačně to proběhlo u Španělů, když přišli o mužský tým v kvalifikaci a naopak se tam objevil ten ženský,“ uvedl Konečný.

Mezi 18. a 22. březnem čeká české basketbalisty boj o letenky do Tokia ve skupině A zabojují s Mongolskem, Polskem, Brazílií a Tureckem.

„S tím jsme už nepočítali. Máme na přípravu málo času, ale snažíme se všechno vyřešit co nejrychleji a naplánovat to tak, abychom byli co nejsilnější. V Dillí bude zřejmě velmi podobně jako při kvalifikaci o MS v Portoriku, to znamená vysoká teplota a skoro stoprocentní vlhkost, bude tím pádem hodně záležet na fyzické přípravě,“ reaguje na novinky reprezentační trenér mužů v 3x3 Michal Kruk.

Čeští reprezentanti se radí během kvalifikace MS v basketbalu 3x3, jak na domácí Portoriko. V popředí Roman Zachrla (vlevo) a Michal Křemen.

„Šance na postup jsou otevřené, není favoritů. V basketbalu 3x3 se často děje to, co nikdo nečekal, takže je možné všechno,“ věří Kruk, že kvalifikačním turnajem to pro jeho svěřence nemusí končit.

Češi už následně nebudou mít šanci zabojovat na dodatečném kvalifikačním turnaji v Maďarsku. Tuto možnost jim zblokovala účast ženské reprezentace v pětkovém basketbale na olympiádě v Londýně 2012. FIBA drží jednu pozici zemím, jejichž basketbalistů se olympijské turnaje v minulé dekádě netýkaly vůbec.