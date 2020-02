Dějiny olympijských jobovek, další díl: šířící se koronavirus

Další 1 fotografie v galerii Olympijský stadion v Tokiu je připraven, ale může šířící se koronavirus konání her ohrozit? | foto: Profimedia.cz

První Murphyho olympijský zákon by zněl zhruba následovně: Jakmile vyřešíte tu nejakutnější hrozbu, přijde jiná – a větší. Možná si vzpomínáte, jak se pořadatelé letošních letních her v Tokiu děsili extrémních veder a tak raději maraton, jeden z vrcholů olympiády, přesunuli do osm set kilometrů severněji ležícího Sappora.