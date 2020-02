Olympiáda musí být bezpečná, varuje virolog. Koronavirus ji může zrušit

Kdyby se měly olympijské hry v Tokiu konat nyní, jejich pořádání by bylo kvůli epidemii koronaviru obtížné. Tvrdí to respektovaný japonský virolog Hitoši Ošitani. Nejlepší sportovci planety by se měli sjet do japonské metropole sjet v červenci, tou dobou může být situace odlišná.

Epidemie nového koronaviru Zobrazit fotogalerii Olympijské hry byly od obnovení antické tradice v roce 1896 zrušeny jen během obou světových válek. Kvůli epidemii koronaviru, která si vynutila zrušení řady sportovních akcí v Číně, se dostaly do centra pozornosti. Pořadatelé i Mezinárodní olympijský výbor ujišťují, že hry ohroženy nejsou.

Pokud by se ale měly konat nyní, nemuselo by být jejich uspořádání jednoduché. „Musíme najít tu nejlepší strategii, jak mít bezpečnou olympiádu. Momentálně efektivní strategii nemáme a myslím, že by mohlo být náročné mít olympiádu teď. Ale do konce července můžeme být v jiné situaci,“ uvedl Ošitani, jenž byl poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) v době epidemie nemoci SARS. Nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, už v pevninské Číně podlehlo přes 2000 lidí. Mimo Čínu zatím případy nejsou tak časté. Největším ohniskem nákazy je výletní loď Diamond Princess, kotvící v japonské Jokohamě, na které se nakazilo přes 600 ze 3700 lidí na palubě. Dva z nich zemřeli. Hrozba pro olympiádu nespočívá jen v případném větším rozšíření koronaviru v Japonsku, ale v případném vzniku velkých zdrojů nákazy podobných současnému Wu-chanu v Africe nebo jinde v Asii. „Takže teď musíme přijmout preventivní opatření, aby se tomu zabránilo,“ poznamenal virolog.