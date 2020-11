Přestaňte přemýšlet o zrušení her v Tokiu, vyzývá gymnasta Učimura

Závodili v hale, kde by se mělo příští léto bojovat o olympijské medaile. Pro Učimuru to byl první závod po bezmála dvou letech, mezitím se potýkal s řadou zranění. Akci pro světovou špičku a 2000 fanoušků včetně členů jeho fanklubu považoval za ohromný úspěch. „Kvůli pandemii většina z nás nemohla trénovat nebo závodit. Bylo fajn nejen se znovu setkat, ale také sdílet všechny pocity,“ popisoval na oficiálním webu olympijských her.

Jednatřicetiletý Japonec pak vzkázal, co si myslí o osudu tokijské olympiády, o které část japonské veřejnosti vzhledem k pokračujícímu šíření koronaviru pochybuje. „Otázka, kterou bychom si měli klást, není, jestli můžeme olympiádu uspořádat, nebo ne, ale jak. A všichni potřebujeme dát hlavy dohromady, abychom zajistili, že se uskuteční. Chci, aby lidé začali přemýšlet jinak. Říkám to, i když si dobře uvědomuji, že to nebude jednoduché. Nemyslím si, že by se to mohlo podařit, pokud sportovci a veřejnost nebudou na stejné vlně. Ale jsem si jistý, že existuje způsob, jak se to může provést, a žádám všechny, aby přestali přemýšlet, že se to nemůže uskutečnit,“ prohlásil.

Bronzový medailista z prostných z mistrovství světa 2017 Yul Moldauer považoval už nedělní závod za účasti gymnastických velmocí za miniolympiádu. „Už to bylo nějakou dobu, kdy jsme mohli závodit, takže být tady a být tady s ostatními zeměmi a ostatními závodníky bylo výjimečné pro mě a jsem si jistý, že i pro ně,“ řekl čtyřiadvacetiletý Američan.

Na slavnostní zahájení tohoto výjimečného gymnastického závodu poslal překvapivě videovzkaz prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. „V těchto těžkých časech potřebujeme olympijské hodnoty výjimečnosti, respektu a především přátelství a solidarity více než kdy jindy. Proto tahle soutěž přichází v ten nejlepší čas. Touto soutěží také vy závodníci ukazujete, že sport může být bezpečně organizován i za současných hygienických opatření. Tohle může být důležité pro celý svět, protože nám to dává sebedůvěru pro pořádání dalších akcí, především samozřejmě odložených olympijských her v Tokiu,“ řekl.