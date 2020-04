Tokio odložili, tak jsme lékaři. Když v boji s virem pomáhají i sportovci

Oba se těšili, jak letos v létě v Tokiu změří síly se soupeři z celého světa na nejprestižnější sportovní akci planety. Místo toho pomáhají v boji s mnohem zákeřnějším sokem jménem COVID-19. A právě kvůli koronaviru Mezinárodní olympijský výbor minulý týden přesunul hry v Tokiu, vrchol, k němuž směřovali, na léto příštího roku.

„Byla jsem hodně naštvaná a lámalo mi to srdce,“ popisuje své pocity Bridgen-Jonesová pro ABC News. „Bylo celkem těžké vstřebat šok z toho, že hry jsou odložené, hlavně proto, že jsem v srpnu plánovala ukončit kariéru a těšila jsem se, že budu normální člověk a že budu dělat normální věci. Představa, že to všechno budu muset podstoupit znova, byla celkem zdrcující.“

Zmaření dlouhodobého plánování, odsun vytouženého vrcholu, tím pádem i konce kariéry. Nicméně australský svaz dal Bridgen-Jonesové i dalším kvalifikovaným jistotu, že budou startovat i na hrách v příštím roce. 31letá australská kajakářka tak nyní může naplno pomáhat jako zdravotnice rychlé záchranné služby.

„Jako záchranářka mám pohled na současnou situaci z první ruky. Zatímco můj olympijský sen je teď pozastavený, zpoždění znamená, že se mohu pro příštích pár měsíců vrhnout naplno do záchranářské práce, abych udělala, co je v mých silách,“ uvedla.

Nejistota kolem odkladu her či zachování původního termínu pro ni byla, stejně jako pro ostatní sportovce, psychicky náročná. Australští kajakáři byli povoláni do Gold Coast, kde měli absolvovat závěrečnou fázi přípravy na hry v Tokiu.



„Celý víkend jsem strávila balením kufrů, dala jsem svůj byt k pronájmu a byla jsem připravena odjet. Pak mi zavolali a řekli, ať nejezdím. Musela jsem si vybalit a vrátit se zpátky do mého bytu, takže to byl pořádný nával emocí,“ přibližuje Bridgen-Jonesová, která v záchrance dopravila do nemocnice jednoho z prvních australských pacientů nakažených koronavirem.

Na opačné straně světa se odehrává totožný příběh.

Britský para stolní tenista Kim Daybell, stříbrný medailista ve dvouhře ve třídě 6-10 na hrách Commonwealthu 2018 a účastník paralympijských her v Londýně i Riu, také upínal pozornost k Tokiu. Plánoval přestat s prací na poloviční úvazek v nemocnici v Londýně, kam před dvěma lety nastoupil po studiu medicíny, a chtěl se naplno věnovat tréninku na letní vrchol.

„Místo toho jsem tu ale začal pracovat na plný úvazek,“ líčí 27letý rodák ze Sheffieldu. „Skončil jsem na operačním a mám na starost synchronizaci dění kolem pacientů s COVID-19. Všechny nemocnice omezily všechny neurgentní zákroky a změnila se jejich politika,“ prozrazuje pro web Mezinárodní federace stolního tenisu ITTF.

„Každý den se otevírá nové koronavirové oddělení a většinou se hned ten den zaplní. Při pohledu na ostatní země, jediná cesta, jak zmenšit počet nakažených a zpomalit šíření, je izolace a dodržování pravidel.“

Rovněž Daybella zasáhlo přeložení her v Tokiu. „Lidé si řeknou: Tak jen musejí rok počkat. Ale jako sportovec rozumím obtížnostem, kterými ostatní procházejí. Všichni se připravovali na tento rok, což zahrnovalo spoustu stresu a tlaku. A pro všechny je velmi obtížné to přijmout, že to bylo jen mrhání.“

Úsilí a emoce vložené do přípravy na paralympijské hry nyní obrací směrem k boji s koronavirem. „Snažím pomáhat, jak nejlépe umím, a je moc fajn, že to můžu dělat. Jednou z věcí, kterou lidé trpí, je pocit bezmoci, že nemohou nic dělat. Jsem šťastný, že mám schopnosti pomoct bojovat s tím, co přichází,“ vykládá Daybell.

„Stolní tenis jde nyní samozřejmě na vedlejší kolej, ale vždycky tu pro mě bude, takže si ho držím v mysli pro dobu, až se tohle všechno přežene. Ale teď se zkrátka potřebujeme soustředit na to, abychom se ujistili, že všichni zůstanou zdraví, a vzájemně se o sebe starali.“

Nehledě na výsledky, kterých příští rok v Tokiu dosáhnou, Bridgen-Jonesová a Daybell už si úctu a obdiv vysloužili. A za činnost v mnohem důležitějším odvětví, než je to sportovní.