Umíte si představit, že by bylo nutné tokijské hry odvolat?

Může k tomu dojít, ale pak by šlo nejen o lékařské, ale i společensko-diplomatické rozhodnutí. Hlídacím psem je lékařská komise MOV. Pokud by bylo konání her opravdu velkým rizikem, ochrana sportovců je na prvním místě.