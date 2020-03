Osamělost, izolace, farma. O nezvyklé přípravě maratonského šampiona

Je šest hodin ráno a venku panuje neproniknutelná tma, když Kipchoge vyráží na první tréninkovou jednotku. „Snažím se držet fit. Vstávám brzy a jdu běhat, udržuji se ve formě,“ prozrazuje ve videodiáři pro BBC.

Podobně jako ostatní sportovce i světového rekordmana v maratonu souží aktuální situace ve světě a kvůli bezpečnostním opatřením se nemůže připravovat plnohodnotně. Při běhání dlouhých tratí doma v kopcovitém terénu Kaptagatu mu chybí společnost, čas tráví převážně doma s rodinou.

„Snažím se držet v karanténě. Zůstávám doma a ujišťuji se, že se nesetkávám s mnoha lidmi,“ líčí.

Eliud Kipchoge jako první člověk v historii zaběhnul maraton pod dvě hodiny.

V krátkých videích Kipchoge nabízí vhled do svého života, jednou zdraví od rodinného obědu na zahradě, podruhé se hlásí z návštěvy své farmy. „Chci se podívat, co se tady děje a zabít čas,“ říká při obhlídce. „Normálně sem příliš často nechodím, ale je to výborné místo k tomu, abych se ujistil, že má mysl odpočívá. Chodím sem každý den po svém ranním běhu.“



Kromě návštěvy farmy si krátí čas odpočinkem doma, čte knížky a sportovní časopisy. V pátém dílu pak 35letý Keňan hovoří o odložení olympijských her v Tokiu, kde bude obhajovat zlatou medaili v maratonu.

„Je to zklamání, ale zdraví je prioritou číslo jedna v tomto světě. Je to jen odložení, příští rok budeme znovu soutěžit a žít olympijský sen,“ zdůrazňuje.

A přidává také poselství ostatním sportovcům: „Musíme se vzchopit, znovu trénovat a soustředit se na další závod. Olympijské hry přijdou a musíme být připraveni zúčastnit se a prostřednictvím soutěžení s ostatními ukázat všem, že milujeme tento svět.“

Ještě před hrami v Japonsku plánoval Kipchoge startovat na prestižním maratonu v Londýně, kde chtěl zaútočit na rekordní páté vítězství. Jeho největším vyzyvatelem měl být Etiopan Kenenisa Bekele. Ovšem organizátoři kvůli pandemii koronaviru odložili závod na začátek října.



„Těm tisícům běžcům, včetně mně, kteří zasvětili poslední měsíce přípravě k tomuto vrcholu, bych chtěl říct: Buďte pyšní na úsilí, které jste do této cesty vložili, stále se smějte a hledejte další cíl, díky kterému budete stále běhat hladkým a pozitivním způsobem,“ vzkázal Kipchoge na Twitteru.

A přestože je onen cíl v podobě závodu vzhledem k současné nejistotě a hromadnému rušení a překládání akcí v nedohlednu, keňský vytrvalec motivaci neztrácí.

„Chystám se pokračovat v normálním tréninkovém režimu a soustředím se na další maraton,“ vyhlašuje.