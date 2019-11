Boj o Tokio. Lezec Ondra má další šanci kvalifikovat se na OH

Na MS skončil Ondra kvůli technické chybě v obtížnosti v kvalifikaci kombinace až osmnáctý a měl daleko k sedmé příčce v redukovaném pořadí, která by mu zajistila účast v OH.

Ondra bude v Toulouse jediným český zástupcem. O šest míst se tam utká 22 dosud nekvalifikovaných závodníků podle kombinovaného pořadí SP.

Úřadující mistr světa a celkový vítěz SP v obtížnosti Ondra v kombinačním formátu rychlosti, boulderingu a lezení na obtížnost spoléhá na své silné disciplíny. „Tím, že se násobí výsledky těch disciplín, tak to omlouvá jeden špatný výsledek v rychlosti a upřednostňuje to případně dva výjimečné výsledky v ostatních disciplínách,“ řekl při nedávném křtu své knihy.

Právě v obtížnosti udělal na MS osudnou chybu, když se při postupu dostal do kontaktu s nýtem a rozhodčí mu většinu zdolané cesty od této chyby neuznali. Jinak byl ale v této disciplíně suverénní. Vyhovovalo by mu, kdyby se začínalo obtížností. „To by bylo třikrát jednodušší.“

Obtížnost je ale až na závěr kombinačních závodů, které začínají Ondrovou nejslabší disciplínou rychlostí. Vzhledem k tomu, že v Toulouse v ní může skončit nejhůře dvaadvacátý, bude mít dost prostoru pro nápravu. „Ať už se v Toulouse v rychlosti stane cokoliv, tak vím, že se tím výsledkem nenechám rozhodit,“ poznamenal brněnský rodák. Věří, že by si mohl pozici výrazně vylepšit už v boulderingu, protože ti nejlepší v této disciplíně se kvalifikovali už z mistrovství světa.

Ondra potřebuje předvést solidní výkon. „Ten závod je specifický tím, že vím, že na něm nemusím zalézt výjimečně, jenom musím do určité míry splnit tu povinnost. To je těžší motivačně a je to těžší i na tu hlavu,“ uvedl.

Klíčová bude už čtvrteční kvalifikace, ze které postoupí osm nejlepších do sobotního finále. Ve startovní listině je 22 místo avizovaných 20 závodníků kvůli nejasnostem ohledně kvalifikačních kritérií mezi japonskou a mezinárodní federací.

Japonci jako velmoc v tomto sportu získali dvě kvalifikační místa už na mistrovství světa, ale chtějí vybojovat další, aby se až na jaře 2020 mohli na základě aktuální formy rozhodnout, koho na OH nominují. Navíc mají jedno místo jako hostitelská země. Mezinárodní federace ale už v seznamu potvrzených kvalifikovaných závodníků uvedla dva Japonce, Tomou Narasakiho a Kaie Haradu. Japonská federace se kvůli interpretaci kritérií obrátila na sportovní arbitráž CAS.

V Toulouse budou startovat čtyři japonští muži, protože bylo na poslední chvíli zrušeno omezení pro maximálně dva závodníky z jedné země. Tím z kvalifikované dvacítky pro tento závod vypadli Rus Alexej Rubcov a Slovinec Jernej Kruder, kteří tam byli s posvěcením Mezinárodního olympijského výboru rovněž doplněni. Nebojovali totiž do poslední chvíle o body v SP, protože svůj start v Toulouse považovali za jistý.

Závod v Toulouse není poslední šancí na olympiádu. Další možnost bude na kontinentálních šampionátech na jaře příštího roku, kde se bude rozdělovat po jednom místě. Mistrovství Evropy se uskuteční v dubnu v Moskvě.