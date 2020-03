Olympiáda by nutila porušovat pravidla, odklad je správný, ví lezec Ondra

Takže s úterním verdiktem odložit tokijskou olympiádu o rok souhlasíte?

Momentálně je situace velmi složitá a myslím, že je to dobré rozhodnutí. Jsem s tím úplně v pohodě, před pár týdny by to bylo jiné.

Proč?

Zhrozil bych se, že mě čeká další rok tréninku rychlosti, což je disciplína, kterou nemám úplně rád. Až, doufejme, pomine karanténa, mám v hlavě plán, jak zkombinovat trénink na skalách a zároveň se soustředit na moje slabé stránky.

Zaznamenal jste, zda lezecká komunita nějak prožívá, že se letos nedočká olympijské premiéry?

Úplně v kontaktu s rivaly nejsem. Třeba Italové mají určitě jiné starosti, v Japonsku zase doteď byly otevřené lezecké stěny. Myslím ale, že všichni to vnímají podobně. Skončila nevědomost a napětí. Teď trochu víme, na čem jsme. V nejvíce zasažených zemích je situace hodně nepříjemná. A když ve vzduchu existovala možnost, že olympiáda bude, nutilo to tam porušovat pravidla.

Narušil koronavir vaši přípravu?

Protože je karanténa, trénuju, jak můžu. Úplně to přípravu neovlivnilo, stále se věnuju docela dost rychlosti, doma v Brně mám stěnu a až budu moct vyrazit na skály, rád se tam vypravím.

Jak jste nejasnosti kolem Tokia poslední týdny vnímal?

Bylo to náročné. Dál jsem trénoval, ale moc nešlo myšlenky vypustit, zda olympiáda bude, nebo nebude. Do určité míry je to vysvobozující. A teď je mi jedno, jestli se olympiáda posune na podzim, nebo na léto příštího roku.

Cítím z vás velkou úlevu.

Přesně tak!

Zmínil jste také lezení na rychlost, které bude součástí nevšedního olympijského trojboje. Zbývajícími disciplínami jsou lezení na obtížnost a bouldering, z nichž máte tituly mistra světa. Nepřekopalo vaši přípravu, že se musíte věnovat i rychlosti?

Momentálně se jí věnuju rok a čtvrt. Neznamená to, že trénuju jenom rychlost. Kombinuju to s dalšími disciplínami, ale v poslední době jsem našel správný balanc, kdy se dá připravovat na všechny tři disciplíny zároveň.

Jak se po odkladu vyvrbí vaše plány?

To záleží na situaci s virem. Opravdu nikdo neví, jestli karanténa skončí za dva nebo čtyři týdny. Pojedu dál v současném režimu, soustředím se na specifická cvičení na suchu a mám velké štěstí, že doma mám stěnu, na které mám možnost plnohodnotně trénovat. Důležité je, že vím, že bych se měl dokázat udržet v psychickém zdraví až do olympiády.

Dřív jste říkal, že víc než závody si užíváte lezení v přírodě. Současný olympijské odklad vybízí, abyste si hledal nové, nesoutěžní výzvy, že?

Asi si nějaké přidám. Záleží, jestli vůbec nějaké závody proběhnou. Také zvažuju, jestli by psychické pohodě prospělo, kdybych závodil jen na závodech. Pro pohodu pomůže, že se dostanu do skal. Neznamená to, že přestanu tvrdě trénovat. Teď to vypadá tak, že trénuju a vylaďuju formu na závody. Teď budu spíš trénovat na skalní cíle, do toho si přidám rychlost a na nějakou dobu si odskočím na skály.

Takže odklad vám může jen prospět?

Určitě. Olympiáda je o hlavě a když budu psychicky odpočatější, možná nebudu cítit takový tlak.