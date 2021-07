Kolapsy místo covidu. A ruské eso se v Tokiu ptá: Co se stane, až umřu?

„A co by se stalo, kdybych umřel? Kdo by za to byl zodpovědný?“ otázal se ruský tenista Daniil Medveděv, který hraje v Tokiu jako turnajová dvojka.

Málem ve středu dohrál.

Itala Fogniniho sice přetlačil v osmifinále 6:2, 3:6 a 6:2, leč v prvním a druhém setu si sportovec z Ruska kvůli nesnesitelnému vedru a vlhku vyžádal zdravotní přestávky.

„Cítil jsem, že mám zablokovanou bránici,“ líčil Medveděv. „Nemohl jsem se pořádně nadechnout. A ve druhém setu se k tomu přidaly i mžitky před očima.“

Před rozhodující sadou rozhodčí poslal oba osmifinalisty na chvíli do šatny, kde se Medveděv osprchoval ledovou vodou. Návrat na rozpálený kurt a teplotní šok mu ale způsobil křeče.



„Asi jsem nikdy nehrál v teplejších podmínkách,“ kroutil hlavou pětadvacetiletý rodák z Moskvy. Olympijské osmifinále ale zvládl.

Na rozdíl od Španělky Pauly Badoasové, která po úvodním prohraném setu 3:6 musela středeční čtvrtfinále proti Markétě Vondroušové ukončit.

„Viděla jsem, jak sedí v předklonu mezi doktory a je úplně rudá. Pak říkala, že si musí lehnout. Asi jí bylo fakt šíleně,“ líčila Vondroušová. „Je mi samozřejmě líto, že zápas skrečovala. Nikdo nechce vyhrát takhle.“

Vedro sužuje i vodáky

Teploty se koncem července drží v Tokiu vysoko nad třicítkou. V tenisovém areálu například ve středu chvílemi naměřili až 37 stupňů Celsia. K tomu připočtěte abnormální dusno, což způsobuje, že mrákoty jdou paradoxně i na sportovce, které při výkonu ochlazuje voda.

„Jak svaly při jízdě trochu zahřejete, hoří vám v tom vedru celé tělo a vy ho musíte držet co nejvíc v chladu, aby se nepřehřálo,“ popisovala třeba kanoistka Tereza Fišerová, která vstoupila do olympijského programu středeční kvalifikací. Jen co vylezla z vody, halila se do mokrých ručníků.



Stačí chvíli brouzdat po internetu a naleznete obdobné výpovědi a příběhy i dalších olympioniků z různých odvětví.

Mezi nejnespokojenější sportovce se řadí tenisté. Jejich areál připomínal spíš betonovou pec. Tokijští pořadatelé je až dosud hnali na kurty do největší výhně, která vládne kolem poledne.

„Podmínky jsou brutální,“ prohlásil i Novak Djokovič. „Profesionálně hraju dvacet let, ale nikdy jsem se nesetkal s takovými podmínkami, které se vůbec nemění.“



Světová jednička hned v úvodu turnaje žádala pořadatele o přesun programu do pozdějších hodin, kdy se alespoň část areálu schová do stínu. Nepochodil Djokovič ani Barbora Krejčíková, která po úterní vyčerpávající šichtě žádala organizátory o pozdější start středečního deblu.

„Všichni hráči vědí, že není normální začínat zápasy od 11 hodin,“ připojil se i Rus Medveděv. S kolegy těžko hledá pochopitelné důvody, proč musí opakovaně podstupovat smažení v nejnepříjemnějším tokijském žáru.

Přitom by se olympijský tenis klidně mohl hrát do nočních hodin.

Centrkurt v Ariake Tennis Parku je vybavený zatahovací střechou, kolem dalších zápasových kurtů se tyčí umělé osvětlení. Navíc sami tenisoví kočovníci si navykli hrát tzv. „night session“, které se u nich těší velké oblibě.

„Slyšel jsem ale, že by se program mohl upravit. Uvidíme,“ naznačil Medveděv. A pozdě večer japonského času se mohl zaradovat.



Mezinárodní tenisová federace ITF posunula od čtvrtka začátky programu na 15:00, což je o čtyři hodiny později než doposud.