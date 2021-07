Vondroušová objala soupeřku, které ukončila kariéru: Snad nedostanu pokutu

Nejprve se soupeřky objaly u sítě.

Pak Bertensová zamířila k lavičce, kde skryla hlavu do ručníku a začala plakat. Už dříve avizovala, že letošní sezona bude její poslední. A Vondroušová bývalé světové čtyřce zarazila naděje na povedenou rozlučku v Tokiu. Singlovou kariéru jí ukončila hned v prvním kole.

„Nevěděla jsem, jestli ji můžu jít kvůli covidu obejmout, tak mi to přišlo takové divné. Ale jak brečela do toho ručníku, řekla jsem si, že za ní půjdu, i když to asi nesmíme. Nevím, jestli za to teď nedostanu nějakou pokutu,“ líčila zadumaně Vondroušová.

Jaké bylo někomu ukončit kariéru?Zrovna nedávno jsem si říkala, jak to musí být hrozné. Přemýšlela jsem, že bych nechtěla, aby se mi to někdy stalo. A tady mě to hned potkalo. Je to trochu smutné, ale takový je sport. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem vyhrála.

Bertensovou jste pak šla po zápase ještě jednou obejmout. Znáte se víc?

Hrály jsme spolu předtím jenom jednou, ale já ji znám. Je hrozně fajn, hodná, bylo mi to líto celkově. Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, ale jak hrozně brečela, tak mě to mrzelo.

Ale určitě jste také šťastná z postupu.

Moc, věděla jsem, že ona po tomhle turnaji končí, takže to bylo takové všelijaké. Bylo vidět, že je hodně nahecovaná, protože nechtěla prohrát, chtěla vyhrát fakt každý míč. Bylo to dost těžký, i když ona tenhle rok nemá úplně dobré výsledky (do Tokia přijela s bilancí 2/7). Tenhle zápas ale odehrála dobře, dobře podávala, bylo těžké si něco uhrávat při jejím servisu. A naopak byl zase tlak na mém podání, musela jsem si gamy sama vyhrávat. Naštěstí jsem to zvládla dobře, hlavně kondičně.

Byl rozhodujícím momentem druhý game ve třetím setu, kdy jste udržela podání i přes několik brejkbolů?

Vím, že tam měla nějaké brejkboly, a myslím, že kdybych ten game prohrála, asi by bylo těžké vzít jí servis zpět. Podává fakt dobře. Při tom gamu, kdy jsem ji brejkla, tak dělala chyby, čímž mi pomohla. Jinak jsme se ale tahaly fakt o každý míč.

Během zápasu nebylo až tak zničující horko, pomohlo vám to?

No první set jsme hrály ve velkém horku, to bylo slunce na celém kurtu. Pak se začal posouvat stín a set a půl jsme hrály v něm, což bylo lepší. Ale vlhko je pořád hrozné a hrát v tom dusnu není lehké. Každopádně pořád lepší než na slunci.

Místo diváků se na vás přišli podívat havrani a cikády, chvíli hrála i zvonkohra. Všimla jste si?

Slyšela jsem, že na konci jeden havran přiletěl (smích). Ale je to trochu smutné bez těch diváků. Sice jsme si na to zvykli, ale v Paříži a ve Wimbledonu už diváci zase byli, takže jsme si naopak zase zvykli na lidi. Člověk holt musí najít motivaci sám v sobě, vyhrávat míče, fandit si, i když tu diváci nejsou.

Což na olympiádě nemusí být až tak těžké, ne?

To ne, bylo to krásné! Předtím jsem byla trochu smutná ze všemožných reakcí (na olympiádě hraje díky chráněnému žebříčku z loňského roku a připravila o start Karolínu Muchovou), ale jsem ráda, že jsem tady vyřadila nasazenou, a uvidíme, co bude dál. Jsem ráda, že tu můžu být.