Vondroušová v sedmém nebi: Přátelé, kamarádi. My vám ty medaile přivezeme!

Její hlasité „Pojď!“ se rozléhalo skoro prázdnou arénou pro deset tisíc diváků a roztaženou střechou se neslo k potemnělé obloze.

K nebesům se obracela též Ukrajinka. Na tváři ovšem měla výraz týrané oběti. Bezmocně rozhazovala pažemi. Netušila, co si počít. Jak čelit účinné taktice české levačky.

Po dvou jejích kraťasech za stavu 3:6, 0:3 naštvaně sekla raketou do sítě. Při střídání stran se jí do očí draly slzy. Raději si hlavu schovala do ručníku.

To Vondroušová byla ve svém živlu. V majestátním prostředí Ariake Coliseum si udržovala klidnou mysl a koncentraci. Náramně podávala. Vodila si protivnici po kurtu.

„Jen v půlce druhého setu mě lehkými chybami trochu uspala,“ přiznala. „Naštěstí jsem se zase vzpamatovala, hecla se a zápas dohrála.“

Už vám došlo, že jste si zajistila olympijskou medaili?

Zatím úplně ne. Včera mi začaly chodit zprávy, že už je blízko. Ale nechtěla jsem si to připouštět. Samozřejmě se člověku honí v hlavě různé myšlenky.

Jaké?

Urazila jsem fakt dlouhou cestu. Hlavně jsem nechtěla hrát mač o třetí místo, protože olympijská brambora je podle mě hrozná. Jsem moc ráda, že mám jisté zlato, nebo stříbro. Už jenom to, že se postavím na stupně vítězů, je fakt krása.

Působila jste sebevědomě. Jak byste ohodnotila svůj výkon?

Jsem ráda, že zůstávám klidná v důležitých momentech. Že na mě není znát tréma, i když občas nervózní jsem. Super jsem servírovala a držela se plánu. Nechtěla jsem, aby se chytila, protože pak mohla být nebezpečná. Cítila jsem se dobře ve výměnách, nemlela mě. Snažila jsem se zbytečně nespěchat.

Zároveň ovšem dovedete přitlačit. Cítíte, že jdete do míčů odvážněji?

S trenérem Honzou Mertlem se zaměřujeme na délku úderů a na agresivitu - i za cenu chyb. Taky s Petrem Pálou jsme si tu říkali, že musím pořád švihat. Kdybych balony jenom nahazovala, hned by mě soupeřka hnala.

Opět jste rozbíjela rytmus přestřelek stopbaly. Co ještě na Svitolinovou platilo?

V Římě na antuce na ni kraťasy platily víc. Na betonu míče víc skáčou. Ale myslím, že mi i tak pomohly. Když nějaký doběhla, moc nevěděla, co s ním má provést. Ještě jsem se ji snažila vyhánět forhendem ven z kurtu. Ona si pak ve výměnách tolik nevěřila a hrozně riskovala.

Cítila jste někdy na dvorci větší pohodu?

Myslím, že mám teď parádní kondici. Přijde mi, že hodně vydržím. Jen to nechci zakřiknout. Ve hře bych asi našla nějaké chyby, ale jsem vděčná za výkony, co předvádím. Ukazuje se, že na špičku fakt mám.

Předloni jste na Roland Garros postoupila až do finále. Pomáhá vám tu tahle zkušenost?

No jasně! Vím, co od sebe můžu čekat. Hlavně mi pomáhalo, že jsem nebyla favoritkou. Není na mě takový tlak, což si užívám.

Komu jste psala, když jste si po utkání na kurtu sedla s mobilem na lavičku?

Poslala jsem mámě a svému příteli Štěpánovi tu hlášku z filmu S tebou mě baví svět: „Přátelé, kamarádi. My vám ty medaile přivezeme.“ A oni mi posílali smajlíky.