Naomi je jiná. Docela s ní soucítím. Ale chci ji porazit, tvrdí Vondroušová

Znamenitě podávala. Slušně returnovala. Pořád si opakovala, že nesmí vyčkávat: „Jdi do toho za každou cenu. Jakmile jí dáš čas, ona začne diktovat, bude tě hnát a ty se strašně nadřeš.“

Což o to, běhání jde Vondroušové náramně. Nicméně stojí ji hodně sil, které nejsou nevyčerpatelné.

ZPRAVODAJSTVÍ Vondroušová méně chybující hráčkou

„Mám svůj forhend, kterým musím soupeřku tlačit, a pak třeba zkracovat hru,“ popisovala posléze ideální scénář dění na dvorci.

Ve střetnutí dvou levaček se ho příkladně držela. Nenechala sokyni zmátořit. Vyprovodila ji z turnaje výsledkem 6:1, 6:2.

„Zápas nebyl tak jednoduchý, jak nasvědčuje skóre. Jsem ráda, že jsem ho zvládla,“ řekla dvaadvacetiletá dívka.

Proměnila třetí mečbol, při pochodu k síti zaťala pěst a blaženě se usmála.

Na rozdíl od minulosti ji neomezuje žádné zranění, jen lehce ji zlobí tříslo. Po dvou vítězstvích se v Tokiu uvolnila, tenis ji baví. Málokdo jí ještě vyčítá, že využila pravidla o chráněném žebříčku a v nominaci předskočila krajanku Muchovou.



„Dokázala jsem si, že sem mezi ty holky patřím,“ těší ji.

Prima pocit měla z úvodního utkání čtyřhry s Karolínou Plíškovou, do něhož spolu nastoupily úplně z voleje: „Myslím, že nám to šlo dobře. Kája skvěle podává a hraje zezadu, čímž mi ulehčuje práci na síti.“

Zbrusu nový pár může v Ariake Parku kdekoho zaskočit, nicméně nejžhavějším tématem, v němž se objevuje příjmení Vondroušová, je nyní její následující partie s Ósakaovou.



„Každý se mě teď na ni ptá. Soupeřka jako soupeřka,“ šprýmovala před první vzájemnou srážkou se superstar.

Ovšem už vážněji dodávala: „Naomi je výrazná osobnost, skvělá hráčka, má čtyři grandslamy. Čeká mě nová zkušenost. Ona je víc pod tlakem, já můžu jenom překvapit. Ale chci vyhrát jako v každém zápase.“

Japonka na jaře po „tiskovkové aféře“ odstoupila z Roland Garros, vzala si dovolenou, na kurty se vrátila až nyní. Do osmifinále prosvištěla jako šinkanzen.

„Když jí to jde, krásně se na ni dívá. Zabíjí, co může,“ říká obdivně Vondroušová a zvesela navazuje: „Tak snad to v našem zápase bude jiné. Pokusím se ji rozběhat, kdykoliv se naskytne šance. Bude dost záležet na tom, jak budu returnovat její parádní servis.“

Ósakaová v pátek slavnostně zapálila olympijský oheň. Kdykoliv se objeví v mixzóně, vyrojí se kolem ní desítky žurnalistů. V pondělí s nimi rozebírala, jaké by bylo získat zlatou medaili:



„Hodně by to pro mě znamenalo, ale vím, že k ní musím urazit dlouhou cestu. Jsou tu nejlepší tenistky a já nějakou dobu nehrála. Takže postupuju krok za krokem.“

Ósakaová svým chováním rozděluje veřejnost. Před pařížským grandslamem se odmítla účastnit tiskových konferencí. V Tokiu reportérům řekla, že s nimi mluví ráda.

„Ona je jiná než ostatní a my se s tím musíme poprat,“ prohlásila Vondroušová. „Ani já moc nemám ráda média, takže s ní docela soucítím. Rozhovory k tenisu patří, vy nás zviditelňujete, rozumím. A taky chápu, že jí nedělají dobře.“



Dá se očekávat, že sympatie k ikoně Vondroušová brzy odloží. Nejpozději při bitvě o místenku do olympijského čtvrtfinále.