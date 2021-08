ONLINE: Dosáhnou Krejčíková a Siniaková na zlato? V cestě stojí Švýcarky

V sobotním finále dvouhry sahala po zlaté medaili Markéta Vondroušová, z třísetového boje však odešla poražena.

Nyní ji mohou pomstít krajanky Krejčíková a Siniaková, také ony se totiž potkávají s Bencicovou, nečekanou tenisovou hvězdou letošních her.

Přidá Švýcarka po boku Golubicové druhý titul olympijské šampionky? Nebo zavládne zlatá radost v českém táboře?

„Doufám, že naše holky vyhrajou. Třeba mi poděkujou, že jsem Belindu utahala,“ ujišťovala Vondroušová po prohraném finále dvouhry, že bude krajankám fandit. „Snad Katka s Bárou udělají zlato.“

Češky, nasazené jedničky celého turnaje, v předchozích kolech třikrát v řadě zvládly rozhodující super tiebreak, v semifinále v něm přemohly Rusky Kuděrmětovovou a Vesninovou.

Společně už ovládly tři grandslamy, nyní usilují o další cenný triumf. „Medaili už nám nikdo nevezme, ale my chceme tu nejcennější. Kéž by to vyšlo,“ zasnila se Krejčíková po výhře v semifinále.

Nyní má ještě větší motivaci uspět, Bencicová ji totiž v Tokiu vyřadila v osmifinále dvouhry.

Švýcarky se v Tokiu daly dohromady po pěti letech, v prvním kole vyřadily domácí nasazené dvojky Aojamovou a Šibaharaovou. V semifinále si poradily s Brazilkami Pigossiovou a Stefaniovou, které v sobotu získaly bronzové medaile.

Bencicová může napodobit počin Američanky Sereny Williamsové která na hrách v Londýně ovládla dvouhru i čtyřhru.

Po deblovém finále na centrálním dvorci proběhne boj o zlatou medaili za dvouhru mužů, o kterou se utkají Němec Zverev a Rus Chačanov.