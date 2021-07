Někdo to rád těžké. Třeba K+S. Překonaly krutý program i hádku s rozhodčí

V úterý večer po utkání soptily, když se dozvěděly, že se hned druhý den dopoledne znovu mají hlásit na pracovišti a že je po poledni čeká olympijské čtvrtfinále.

Dotklo se jich, že coby nasazené jedničky je pořadatelé znovu uklidili na dvorec číslo 6, na němž není ani jestřábí oko.

ZPRAVODAJSTVÍ Krejčíková a Siniaková vyřadily Bartyovou

Na zastrčené šestce pak proti sobě stanuly dvě poslední grandslamové šampionky Krejčíková (se Siniakovou) a Australanka Bartyová (s parťačkou Sandersovou).

Přestože se protivnice činily a ukřivděné Češky se v jednu chvíli zle čertily na rozhodčí, otočily vývoj i skóre napínavé bitvy na 3:6, 6:4, 10:7 a prodraly se do semifinále.

„Mám obrovskou radost,“ vydechla Krejčíková, která na trpké vyřazení v singlu od Benčičové navázala dvěma deblovými výhrami. „Bylo těžké se vůbec nějak rozhýbat před zápasem.“

„Australanky nastoupily famózně, na začátku nás úplně přejely,“ konstatovala Siniaková. „Ale my jsme držely spolu, navzájem se podporovaly a nakonec využily jedné jejich slabé chvilky.“

Co rozhodlo?

BK: Nevzdaly jsme se po ztraceném prvním setu a držely si servisy. Pak jsme brejkly nejtěžší hráčku, kterou jsme mohly brejknout (Bartyovou), což nám hodně pomohlo a je hodně srazilo. V tiebreaku jsme brzy vedly. A musím se pochválit, že jsem v závěru trefila dva dobré první servisy.

Jak dlouho jste v úterý vstřebávaly naštvání, že organizátoři vaše čtvrtfinále zařadili už na časné odpoledne?

BK: Dlouho. Asi do za pět minut jedna. A ačkoliv jsem spala docela dost, stejně jsem se cítila hrozně rozsekaná.

KS: Já nakonec spala míň než ty. Bohužel se nic nezměnilo, pořád na nás neberou ohled. Jsme první nasazené, všichni od nás očekávají medaili, ale pořadatelům je to úplně jedno.

Svědčí výsledek utkání o síle vašeho odhodlání?

KS: Jak držíme spolu, nám hrozně moc pomáhá. Ve správném týmu jedna druhou vytáhne, když je potřeba.

BK: Já bych chtěla vyzdvihnout, že na nás přišlo snad deset lidí z realizačního týmu. Hodně nás povzbudili. Po každém míči nás hecovali. Celý tiebreak prožívali s námi.

Jak přesně vznikl svár s chorvatskou rozhodčí?

KS: Zaservírovala jsem a Bartyová poslala return za lajnu. Čárový zahlásil špatně můj aut, ale zakřičel docela dlouho poté, co Bartyová míč odehrála. Vůbec ji neovlivnil. Hlavní rozhodčí řekla, že se výměna bude opakovat, což je nesmysl. A ona na to, že už verdikt nemůže změnit. Proto jsme se hádaly.

Jak bylo těžké se uklidnit?

BK: Je potřeba si uvědomit, že šlo o důležitý bod za stavu 1:1 a 15:30. Není snadné takovou chybu rozhodčí přijmout.

KS: Byla jsem ráda, že jsem pak znovu trefila první servis a Bartyová zkazila return. Potvrdilo se, že jsme měly pravdu.

Máte tu někdy pocit, že je všechno proti vám?

BK: Asi je nám souzeno mít to tady těžké. I proto se nám třeba daří. Vzali jsme všechno jako výzvu a chceme ji překonat. Teď hlavně udělat pořádnou regeneraci, jít brzo spát a připravit se na zítřek.

Už víte, kdy nastoupíte?

KS: Já bych se ani nedivila, kdyby to bylo zase v jedenáct. (hořký úsměv)

BK: Hlavně ať nám dají kurt s jestřábím okem. Ať zase nejsme na šestce.

Co teď povíte jedna o druhé?

KS: I když je tu Bára hodně unavená, stejně vždycky hraje skvěle. Klobouk dolů! Dokáže mě držet nad vodou, i když toho sama má dost.

BK: Já si myslím totéž o Katce. I když se nedaří a ona navenek působí negativně, uvnitř se nevzdává. Povzbuzuje nás a hecuje. Rve se o každý balon a nedá nic zadarmo. Je velká bojovnice a já se to od ní snažím naučit.

Jste grandslamové šampionky. Máte zkušenosti z posledních kol. Může to pro vás v závěru turnaje být výhoda?

BK: Nevím, zatím jsme byly zdravě nervózní. Ale ostatní páry jsou taky silné a zkušené.

KS: Tréma stejně přijde, kdy se jí zachce. Určitě víme, že na to máme. Pokusíme se předvést, co umíme, aby nás pak nic nemohlo mrzet.

BK: Záleží na daném dnu. Olympiáda je trochu jiný turnaj. Grandslamy jsou čtyři za jeden rok, olympiáda je jedna za čtyři roky.

Víte, že z vás vyzařuje ohromné odhodlání?

KS: To jsme rády.

BK: Prostě strašně moc chceme, no. Nechci tady před vámi stát jako včera, když mi po porážce v singlu tekly slzy. Jsme v semifinále. Máme velkou šanci, že neskončíme čtvrté.