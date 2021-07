Plíšková a olympiáda? Hodně náročná, šílený program. Asi nic úplně pro mě

Gigantickou sportovní akci označila za továrnu na lidi. Zvykala si na ztrátu soukromí. Z apartmánu, který sdílela s krajankami Kvitovou, Krejčíkovou a Vondroušovou, chodila telefonovat ven, protože přes tenké stěny je slyšet každé zívnutí.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíškovou přestřílela Italka Giorgiová

Jinak ovšem nereptala na podmínky, které jsou ve vesnici a celkově na hrách skromnější oproti putování po WTA Tour: „Postel je dobrá, což je hlavní.“

Nejlépe vycházela s Vondroušovou, s níž v bytě sdílela koupelnu. Navzájem si přišly fandit na singlové mače: „Sedíme si povahami, bavíme se o všem. Je mi z českých hráček tady nejbližší. Obyčejná holka, na nic si nehraje.“

Spolu zvládly první kolo ve čtyřhře. V singlu Plíšková porazila zkušené sokyně Cornetovou z Francie a Španělku Suarezovou.

V obou partiích o postup do čtvrtfinále ovšem ztroskotala. Nejprve neodolala palbě Italky Giorgiové a po výsledku 4:6, 2:6 se neměla zač chválit: „Nepředvedla jsem nic suprového. Neměla jsem se kde chytit. Možná jsem byla pomalejší na nohou. Kdybych byla svěžejší, asi by to vypadalo líp.“

Přiznávala, že se jí úplně nepovedl rychlý přechod z wimbledonské trávy na beton. Že se na ní podepsal napěchovaný olympijský program.



„Myslím, že je naprosto šílený. Nevymlouvám se, protože je stejný pro všechny. Ale strašně nás tady ženou. Kdyby to byl malý turnaj, který nikoho nezajímá... Rozhoduje každá troška ušetřené energie.“

Přestože tvrdila, že s Vondroušovou berou vážně čtyřhru, hodně překvapivě podlehly papírově výrazně slabší brazilské dvojici Pigossiová, Stefaniová, přičemž promarnily čtyři mečboly.

„Nejvíc si vyčítám ten, při kterém se mi po dobrém servisu moc nepovedl liftovaný volej. Ale tak to někdy je. Trošku nám někde chyběl kousek.“

Když měla zhodnotit celou svou olympijskou zkušenost, mluvila tak nějak neutrálně, bez emocí.

„Kdybych tady měla svého kouče a servis, na který jsem zvyklá, možná bych zahrála lépe.“

„Zápasy běžely rychle po sobě, což bylo náročné pro nás hráčky i pro trenéry.“

„Jsem ráda, že jsem si olympiádu zažila. A asi není nic úplně pro mě…“