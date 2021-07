Nadšení, husí kůže, zpocené všechno. Jak Krejčíková prolétla prvním kolem

Že na tribunách nebyli diváci?



Že na nich sedělo sotva pár desítek lidí – vesměs novinářů?

A že si vlastně moc nezahrála, protože úvodní zápas její olympijské mise trval jen 31 minut?

Nic z toho nevadilo. Barbora Krejčíková byla po utkání se Zarinou Dijasovou prostě šťastná. Že tady může být, že atmosféru pod pěti kruhy může zažít.

Český tým na OH 2021 servis iDNES.cz

„Hrozně se mi to líbí. Když sem vždycky přijdu, mám husí kůži. Včera jsem byla i na zahájení a říkala jsem si, že chci jít, i kdyby mě to mělo stát zápasy. Pro mě je to neskutečný zážitek. Když člověk jde na kurt, bývá nervózní z toho, že neví, co má čekat. Já když jsem viděla v záběrech samu sebe, tak jsem si říkala: Ty jo, tady jsem vždycky chtěla být, chtěla to zažít. Teď tady jsi, tak si to užívej!“ sypala ze sebe jedenáctá hráčka světa.

Oficiálně zápas s Dijasovu trval pouhých 31 minut.

Zápas prvního kola tenisového turnaje žen, Barbora Krejčíková z ČR (na snímku) - Zarina Dijasová z Kazachstánu. LOH Tokio 2020. (24. července 2021)

První ošetření přišlo už za stavu 3:2 pro Krejčíkovou. Fyzioterapeutka Kazašce obvázala levé lýtko a pokračovalo se.

Jenže od té doby už to bylo ze strany Dijasové trápení.

Jakmile Krejčíková zahrála kraťas, Kazaška jen sklopila hlavu k zemi a za míčkem se ani nesnažila vyrazit. Zvládla ještě dva gamy, než si i ona přiznala, že tohle nemá cenu. Podala české hráčce ruku, ze zápasu odstoupila.

„Mrzí mě, že to musela skrečovat a že jsme zápas nedohrály. Na druhou stranu ta první kola jsou nejtěžší, takže jsem to očekávala hodně těžké. Proto jsem ráda, že jsem postoupila a že si na takovém obrovském turnaji zahraju další kolo,“ říkala 25letá Brňanka upřímně.

Jediné, co ji snad trochu trápilo, bylo nepříjemné vedro spojené s obrovskou vlhkostí. Stačí sedět ve stínu na tribuně a člověk propotí triko.

„I mně se potí ruce, potí se mi všechno, ale tak to je. Člověk si tady na to musí zvyknout, nějak to přežít a nesmí nad tím moc přemýšlet. Musíte se snažit hlavně poskládat míče tak, abyste uhrávali gamy a zápas vyhráli. A je jedno jak. Snad se mi to bude dařit i dál,“ doufá.

Coby šampionka letošního Roland Garros dostala šanci hned při prvním zápase hrát na centrkurtu, z čehož byla rovněž nadšená.

„Z toho mám obrovskou radost, že mě tam dali, snad jsem si to i zasloužila. Hrozně se mi tam líbilo, doufám, že si na něm ještě nějaký zápas zahraju, protože je to fakt krásný kurt s příjemným povrchem. A i když tam nebyli diváci, hrálo se mi fakt dobře,“ líčila.

Místo potlesku fanoušků po vítězných úderech mohla česká tenistka poslouchat možná tak řádění cikád, které jsou i v tenisovém chrámu Tokia všudypřítomné.

I když Krejčíková ani je nevnímala.

Tak moc byla olympijskou atmosférou pohlcená, všem okolnostem posledních dní navzdory.

„Pro mě je to jiné. Olympiáda je jednou za čtyři roky, tahle byla o rok odložená a kdyby se hrálo loni, já se sem ani nedostanu. Jak to říct… Nechci, abych to moc prožívala a pak si říkala, že jsem to měla udělat úplně jinak. Ale zase ať to dopadne jakkoliv, chci tady z toho mít radost, být šťastná s jakýmkoliv výsledkem. Chci si to užívat, odehrát svůj nejlepší tenis a neřešit, jestli vyhraju, nebo prohraju,“ má jasno.

Vzhledem k její formě z minulých týdnů a měsíců má nakročeno k tomu, aby v Tokiu spíše vyhrávala. Vždyť z posledních 21 zápasů česká hráčka prohrála jeden jediný.

Tuhle skvostnou bilanci si bude chtít ještě nějaký čas podržet.