Ruská pistolářka Bacaraškinová v Tokiu navázala zlatem na stříbro z Ria

Čtyřiadvacetiletá vicemistryně Evropy z nedávného šampionátu v Osijeku ovládla finále s náskokem devět desetin bodu před bulharskou soupeřkou Antoanetou Kostadinovovou.

Pětatřicetiletá Bulharka byla od první až do poslední vyřazovací série ve vedení, ale první místo neudržela, přesto si zajistila při třetím startu na OH první cenný kov. Bronz získala Číňanka Ťiang Žan-sin, jež do finálové osmičky postoupila z prvního místa v kvalifikaci.