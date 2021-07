Nechceme být suchaři. Se střelkyní o naději i hrách ušitých horkou jehlou

Po 40 ranách do 50 metrů vzdáleného terče z polohy vkleče a dalších 40 vleže však na Nikolu Šarounovou čekala stejná porce práce vstoje.

Což byl problém.

„Dřív to bývalo tak, že jsem právě stojákem zachraňovala skoro všechny závody. Jenže teď mi jde asi nejmíň,“ povídala.

Proto vymyslela strategii, jak se na krizové kolo závodu co nejlépe připravit.

„První dvě kola (položky vkleče a vleže) jsem odstřílela na můj vkus docela rychle, abych měla potom na stojáka hoďku a půl.“

Úklid nábojů po střelbě z malorážky (31. července 2021)

Nástřel na tuto polohu pak měla v porovnání s mnohými soupeřkami mimořádně dlouhý, neustále upravovala pozici, doslova o milimetry měnila pozici nohou.

„Jakmile nemáme dobrou polohu vůči terči, tedy aby nás to nikam netáhlo a rány neodskakovaly z desítky, je to průšvih,“ vysvětlovala. „Na tom jsem si dávala záležet. Zároveň musíte dávat pozor na to, že se vám v průběhu závodu tělo mění, protože si v něm všechno sedá. Pak se může stát, že vás to začne táhnout na určitou stranu, což je dobré poupravit včas.“

Střelba, to je věda. "Musíte dávat pozor na to, že se vám tělo v průběhu závodu mění, protože si v něm všechno sedá," líčila Nikola Šarounová (uprostřed) po závodě s malorážkou na 3x40 ran. Po 80 ranách byla 12. a živila šanci na finále, po dalších 40 ranách vstoje skončila 24.

Kateřina Emmons v minulosti vyprávěla, jak se před závodem uzavírá do vnitřního světa a svou myslí detailně probírá v těle jeden sval za druhým.

Jakmile pak tělo v průběhu závodu přestane fungovat, je ideální položku přerušit a počkat, až se tělo i mysl zklidní. Pauza může být libovolně dlouhá, protože jediným kritériem je tříhodinový limit na odstřílení všech kvalifikačních ran, tedy tří sérií po čtyřiceti.

Buď si takovou přestávku naordinuje sám závodník, nebo o ni může požádat kouč. Tak jako ten kubánský, který si právě vytáhl stranou svoji svěřenkyni Eglis de la Cruzovou po katastrofální první položce vstoje za 91 ze 100 možných bodů. Teď před ní divoce gestikuloval rukama a vytrvale mluvil, jako by tím chtěl milou Eglis probudit.

Z tohoto pohledu může být střelba velkou vědou o lidském těle i mysli.

Ta tokijská je tichá, jak bývali sportovní střelci od nepaměti zvyklí. Ani nemůže být jiná, když je divákům vstup na tribuny zapovězen. Pouze občas se ozve vzdech trenérů při selhání některé z favoritek.

Z tohoto úhlu pohledu absence diváků na hrách vadí střelcům mnohem méně než atletům nebo plavcům.

Ačkoliv i v tomto směru se věci rychle mění.

„I střelba se snaží, aby přestala být sucharským sportem, při závodech se občas hrají i disko písničky a lidé hodně skandují,“ říkala Šarounová.

„Hlavně při finále už atmosféra některých závodů začíná být jako na střelecké bundeslize, kde je to vždycky jedna velká party, celá vesnice se sejde a tleskají vám za každou desítku. Už to není takové, že nikdo ani nehlesne. I ze střelby se stává show.“

Olympijská střelba. Poněkud jiné prostředí než při atletice nebo plavání. Ovšem i střelci ujišťují, že už nechtějí být při závodech za suchary. Takže jim k výstřelům pouštějí třeba i disko hudbu. (V Tokiu tedy ne...).

Ale teď raději psst, konečně nabrala Nikola Šarounová pocit, že je také ke 40 ranám vstoje připravena a začala svoji polohu pravdy.

Hned první rána však byla ideální desítce na hony vzdálena. Jen za osm bodů! A další ranou devítka.

Hypotetický průšvih dostal reálné kontury.

Pořadím, ještě před chvíli tak sympaticky vyhlížejícím, zahájila sestup dolů: 15. místo, 17. místo, 24. místo. Sbohem, tokijské finále.

Na čtyřiadvacáté příčce se našla i na konci kvalifikace. Zatímco vkleče nastřílela 388 bodů ze 400 možných a vleže dokonce 395 bodů, vstoje jich bylo jen 378.

„Do té stojky jsem se i docela srovnala, jen dnes na mé straně nestálo moc štěstí. Měla jsem vstoje jen dvě lízané desítky, zato kupu devítek na 9,8 nebo 9,9 bodu, které bohužel tu desítku nelízly.“

Na nehtech měla Šarounová nalakované české vlaječky. Ve čtvrtek také ji nabil energií dvojnásobný triumf brokových střelců. „Měla jsem hroznou radost. Takový úspěch vás vždycky povzbudí. Vidíte, že to jde, že se něco takového jednou může povést i vám.“

S úvodním 41. místem ve vzduchovce nebyla minulý týden ani trochu spokojena. Tentokrát to bylo přece jen lepší, především vkleče a hlavně vleže, proto neměla vyloženě negativistické myšlenky. Pro ni olympiáda v Tokiu skončila. A zda se jí bude týkat ta další v Paříži, kdo ví.

Šarounové je 26 let, což u střelce není vůbec žádný věk, spíše byste řekli, že je mladinká. Přesto další pokračování kariéry zvažuje.

„Nechci říkat jo ani ne. Záleží, jak se vyvrbí situace u nás na svazu,“ naznačí. „Budou volby, třeba se něco změní. Přístup k nám sportovcům a fungování současného vedení nejsou právě šťastně zvolené. Tak doufám v lepší zítřky.“

Když už jim nedovolili fandit na sportovištích, nakreslily děti z tokijských škol olympionikům aspoň obrázky se vzkazy. Spousta takových visí na květinovém plotu u střelecké haly.

Ať tak či tak, minimálně dvě olympijské účasti jí už nikdo nevezme.

A když je porovnává...

„Je super, že v Tokiu můžeme závodit, ale všechno je tu okleštěné, omezené, a navíc tak trochu ušité horkou jehlou. Jako by se před dvěma měsíci rozhodli, že tu olympiádu přece jen udělají, a všechno narychlo řešili. Třeba odjezdy autobusů z vesnice na střelnici nebyly vůbec vychytané, někdy nejely, jindy jich bylo málo. Čekala jsem to tu víc promakané. Naopak minule v Riu jsem očekávala strašný chaos, ale přišlo mi docela v pohodě. Tedy kromě jídla, v tom jsou v Tokiu jasně lepší.“