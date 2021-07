Medailoví střelci Lipták a Kostelecký přistáli v Praze. Jak Tokio hodnotí?

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Od historického okamžiku pro celý český sport, kdy se Lipták a Kostelecký v přímém rozstřelu utkali o titul olympijského šampiona v trapu, uplynuly dva dny.

„Já jsem se musel jen smát, protože tohle by mě nenapadlo ani v tom nejodvážnějším snu,“ povídal čerstvý šampion Lipták po závodě.

„Nicméně byl to takový náš cíl - stát vedle sebe na stupních vítězů na velkém závodě typu Světového poháru, mistrovství Evropy nebo světa. Ale že to bude na olympiádě? A že budeme stát vedle sebe? Tak to je pecka.“

Už medailisté mimořádný počin vstřebali? A na co se po návratu domů nejvíc těší?

Sledujte v přímém přenosu.