Hrčkulákova premiéra v mixu? Náročná, byl jsem nervózní, moc mi to nesedlo

Tak jaká byla z vašeho pohledu premiéra mixu na olympiádě?

No, nebyla úplně nejlepší. Bylo to náročné, já byl trochu nervózní a bohužel mi to celkově moc nesedlo. Měl jsem drobný problém v samotné střelecké poloze, musel jsem to narychlo řešit.

Což když máte 30 minut na 30 ran, není nic moc.

Je to tak, pro mě je to málo. Já jsem takový střelec, který potřebuje delší dobu, a i když jsem se předtím připravoval, dneska to bohužel nestačilo.

Jaké potíže s polohou jste měl?

Občas mívám problém, že mi ujíždí levý loket, kterým se opíráme o bok. Mám občas problém najít to správné místo, případně nějakou kombinaci zapnutí kalhot, se zapnutím kabátu. Dneska jsem to úplně nenašel.

Mluvil jste o nervozitě. Nepominula tedy po prvním závodě, který jste tady absolvoval?

Já byl nervózní i před ním a dneska to byla trochu jiná nervozita. Ač jsme individuální sport, tak tady se bojuje týmově a ta soutěž je v tomhle trochu jiná. Asi radši bojuju sám za sebe než za tým. (smích)

Takže příště už do mixu nepůjdete?

Neee, to zase ne. Chce si na to trochu zvyknout, trochu se s tím naučit pracovat líp. Zatím jsme toho tolik neodstříleli, abychom mohli říct: jo, tohle nám jde, tohle nám sedí. Ani v Česku nemáme žádné mixové soutěže, střílíme to jen na Světových pohárech, mistrovstvích Evropy. Jestli jsme měli deset závodů za poslední tři roky, je to málo.

A pro vás to musí být úplně jiný tlak, než když závodíte sám.

Určitě. Kór když vím, že Nikča stojí přímo za mnou a vidí, co tam střílím, tak je to takové občas trochu náročné v tomhle směru.

Některé páry si mezi střelbou povídaly, usmívaly se na sebe. Vy jste příliš nekomunikovali, že?

Tentokrát jsme nekomunikovali, protože tady jsou ty stanoviště trochu širší, takže otáčet se dozadu… Občas to děláváme, ale dneska ne. Dneska jsme se snažili spíš asi tlačit.

K postupu vám chybělo víc než sedm bodů. Je to hodně?

U nás je to hodně. Ono na druhou stranu Nikča měla trochu slabší výkon, ale má tam taky problémy, co se polohy týče. Sama ztratila čtyři body už na začátku a chtělo by to ještě další dva od ní, ode mě další dva a možná bychom tam plus minus byli.

Jak tedy hodnotíte své účinkování v Tokiu?

Jsem trochu zklamaný z individuálního závodu, protože to jsem měl dvacet ran trochu slabších, což mě stálo nějaké lepší umístění. Ale musím se přiznat, že finále bylo i tak vysoko. Bylo na mém letošním maximu, s čímž se dalo špatně kalkulovat, že bych zrovna na olympiádě dal. Ale jinak jsem spokojený, být devatenáctý na olympiádě není vůbec špatné umístění, je to v první polovině.