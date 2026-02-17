Kvíz: Sledujete olympiádu? Tyhle hokejisty byste měli poznat

17. února 2026

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně má za sebou skupinovou fázi, už v úterý začíná play off. Poznáte hráče napříč reprezentacemi? Otestujte své znalosti v tomto kvízu.

Otázka 1/30

Začněme zlehka. Tady snad nápověda ani není nutná, ne?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Hobby

TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle

Svíčková omáčka s knedlíkem

Ekonomika

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Bydlení

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Revue

O svatbě mluví Hedvika. Roman Šebrle zachovává kamennou tvář

Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.