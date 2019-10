Vydařený obří slalom, v němž skončil pětadvacátý, ho příjemně naladil. Ale ráno před slalomem, byl trošku nervózní. "Probudil jsem se a neměl jsem jistotu. Nic mi nesedlo," tvrdil.

V prvním kole nepředvedl, co umí. Jel opatrně a šestadvacáté místo ho naštvalo. Dlouho hleděl zpátky na svah a raději rychle začal brousit hrany lyží na druhé kolo. "Nedával jsem tam hrany, čekal jsem, a na tomhle prudkém kopci to takhle nejde dělat. Je to velké zklamání, nechce se mi ani mluvit," konstatoval

Ve druhé jízdě zajel desátý čas a i díky tomu, že hodně soupeřů vypadlo, se posunul na šestnácté místo. "Byl to těžký závod. Jsem spokojený, že jsem dojel. Druhé kolo jsem nejel jako srab. Je to lepší než jet špatně obě kola," mínil Hayer.

Kvůli oteplení se organizátorům nepodařilo připravit příliš kvalitní trať. Snažili se sníh prolít vodou, aby sjezdovka na slalom zmrzla a byla pro všechny stejně tvrdá, jenomže deset stupňů nad nulou jejich plány zkřížilo. "Byly to nejhorší závody, co jsme letos jeli. Místy to bylo měkké, pak tvrdé zase měkké, ledovaté. Zkrátka divné," popsal trať slalomář. Neodpustil si zavtipkovat na adresu Ondřeje Banka, který závod nedokončil a na start nastupoval s poraněným jazkem, v pátek při tréninku si ho málem překousl.

"Při tréninkové jízdě jsem si skousl jazyk a musel jsem na šití," přiznal Bank s tím, že si jej Hayer dobíral. "Smál se, že teď mluvím česky hůř než on," dodal s úsměvem.