Zpětné testy odhalily doping. O olympijský bronz z Ria přišla i sprinterka Lalovová

Autor: ,
  18:53
Zpětné testování vzorků z olympijských her v Riu de Janeiro v roce 2016 přineslo dopingový nález u sedmi sportovců včetně bronzového litevského vzpěrače Aurimase Didžbalise a bulharské sprinterky Ivet Lalovové-Colliové, která skončila osmá v běhu na 200 metrů. Oznámila to Mezinárodní testovací agentura (ITA).

Bulharská sprinterka Ivet Lalovová v rozběhu na 100 metrů | foto: AP

Čtyři nové dopingové případy se týkají vzpírání a další jsou z atletiky, juda a zápasu. Kromě Litevce a Bulharky jde o dva sportovce z Egypta a po jednom z Běloruska, Brazílie a Uzbekistánu.

„Sportovci budou předběžně suspendováni příslušnými mezinárodními federacemi,“ uvedla ITA s tím, že opětovná analýza vzorků z her v Riu je téměř u konce. Pozitivních případů se objevilo celkem deset.

„Za většinu těchto výsledků může především technický pokrok,“ oznámila ITA, která mohla využít citlivější detekci stop steroidů.

Čtyři z pozitivních testů včetně Didžbalise byly na anabolický steroid danabol, dva na turinabol a Lalovová měla dopingový nález na ostarin, který má podobné účinky jako steroidy. Jednačtyřicetiletá mistryně Evropy v běhu na 100 metrů z roku 2012 už ukončila kariéru.

Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

Čtyřiatřicetiletý Didžbalis vybojoval v Riu bronz ve váze do 94 kg. Ve stejné kategorii získal stříbro na mistrovství světa v roce 2014. O tři roky později skončil znovu druhý, ale o medaili později přišel kvůli dopingu. Dopingovou kontrolou neprošel už v roce 2012 před olympiádou v Londýně a musel vrátit stříbro z evropského šampionátu.

Vzorky odebrané na olympijských hrách jsou uloženy a mohou být znovu testovány až deset let po jejich skončení.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 4. kolo nadstavby - skupina E - 22. 1. 2026:Galatasaray vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
Živě38:55
  • 16.00
  • 35.00
  • 1.02
Kladno vs. VinohradyFlorbal - 20. kolo - 22. 1. 2026:Kladno vs. Vinohrady //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.20
  • 6.53
  • 10.60
Plzeň vs. PortoFotbal - 7. kolo - 22. 1. 2026:Plzeň vs. Porto //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.25
  • 3.40
  • 3.00
Brann vs. MidtjyllandFotbal - 7. kolo - 22. 1. 2026:Brann vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 4.80
  • 1.33
Young Boys vs. LyonFotbal - 7. kolo - 22. 1. 2026:Young Boys vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.20
  • 3.70
  • 1.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

Zpětné testy odhalily doping. O olympijský bronz z Ria přišla i sprinterka Lalovová

Bulharská sprinterka Ivet Lalovová v rozběhu na 100 metrů

Zpětné testování vzorků z olympijských her v Riu de Janeiro v roce 2016 přineslo dopingový nález u sedmi sportovců včetně bronzového litevského vzpěrače Aurimase Didžbalise a bulharské sprinterky...

22. ledna 2026  18:53

Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

Plénum Českého olympijského výboru schválilo nominaci na olympijské hry v...

O spoustě jmen se už vědělo. Hokejisté oznámili soupisku zkraje ledna, biatlonisté zveřejnili tým v úterý. Finální nominaci na olympijské hry v Itálii schválilo Plénum Českého olympijské výboru až...

22. ledna 2026  10:59,  aktualizováno  18:26

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Za měsíc už bude hokejový svět znát olympijské vítěze. Nejlepší reprezentaci orazítkovanou účastí hráčů NHL. „Jenže bez Rusů těm turnajům něco zásadního chybí,“ upozorňuje ruský server Sport Express....

22. ledna 2026  16:45

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

22. ledna 2026  12:54

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

22. ledna 2026  7:16

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Dva vrcholy aktuální sezony se českým biatlonistům sešly hned za sebou. Nejprve tento týden Světový pohár před domácí kulisou v Novém Městě na Moravě a za méně než tři týdny už olympijské boje v...

21. ledna 2026  18:54

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

21. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  12:29

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.