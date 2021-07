Australská štafeta kraulařek na 4x100 m ozdobila zlato světovým rekordem

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu Plavání FINÁLE

Muži: 400 m pol. záv.: 1. Kalisz 4:09,42, 2. Litherland (oba USA) 4:10,28, 3. B. Smith (Austr.) 4:10,38, 4. Litchfield (Brit.) 4:10,59, 4. Verrasztó (Maď.) 4:10,59, 6. Marchand (Fr.) 4:11,16, 7. Clareburt (N. Zél.) 4:11,22, 8. Razzetti (It.) 4:11,32. 400 m v. zp.: 1. Hafnáví (Tun.) 3:43,36, 2. McLoughlin (Austr.) 3:43,52, 3. K. Smith (USA) 3:43,94, 4. Auböck (Rak.) 3:44,07, 4. Mühlleitner (Něm.) 3:44,07, 6. Detti (It.) 3:44,88, 7. Winnington (Austr.) 3:45,20, 8. Mitchell (USA) 3:45,39. Ženy: 400 m pol. záv.: 1. Ohašiová (Jap.) 4:32,08, 2. Weyantová 4:32,76, 3. Flickingerová (obě USA) 4:34,90, 4. Belmonteová (Šp.) 4:35,13, 5. Hosszúová (Maď.) 4:35,98, 6. Mihályváriová-Farkasová (Maď.) 4:37,75, 7. Willmottová (Brit.) 4:38,30, 8. Cusinatová (It.) 4:40,65. 4x100 m v. zp.: 1. Austrálie (B. Campbellová, Harrisová, McKeonová, C. Campbellová) 3:29,69 - světový rekord, 2. Kanada (Sanchezová, Macneilová, Smithová, Oleksiaková) 3:32,78, 3. USA (Brownová, Weitzeilová, Hindsová, Manuelová) 3:32,81, 4. Nizozemsko 3:33,70, 5. Británie 3:33,96, 6. Švédsko 3:34,69, 7. Čína 3:34,76, 8. Dánsko 3:35,70.